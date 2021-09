O areál bývalých závodov v R. Sobote majú záujem dvaja investori

Rimavská Sobota 2. septembra (TASR) – O areál bývalých Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS) v Rimavskej Sobote prejavili záujem dvaja zahraniční investori. Jeden pôsobí v oblasti metalurgie, druhý sa zaoberá výrobou vodíka. Pre TASR to potvrdil zástupca majiteľov areálu Alan Sitár.



„Sú vo fáze, keď študujú informácie o areáli ako takom. Nemáme s nimi žiadnu záväznú dohodu. Obaja posudzujú, nakoľko areál vyhovuje ich požiadavkám a potrebám, aby tam mohli alokovať svoje aktivity,“ uviedol Sitár.



Potenciálny záujemca pôsobiaci v oblasti metalurgie je podľa Sitára významným investorom, ktorý by na svoje aktivity potreboval celý areál. „Druhý investor je menší, pracuje s progresívnou technológiou, ktorá je zameraná na výrobu vodíka. Potrebuje podstatne menšiu plochu, len časť areálu,“ doplnil zástupca majiteľov bývalých ZŤS.



ZŤS spustili svoju výrobu v Rimavskej Sobote v polovici 80. rokov minulého storočia. „Vyrábali sa tu rôzne doplňujúce mechanizačné súčasti vybavení. V časoch najvyššej aktivity v závode pracovalo asi 700 ľudí,“ priblížil Sitár. Ako dodal, po útlme výroby v polovici 90. rokov prešiel areál sériou kúp a predajov. Súčasní majitelia ho vlastnia od roku 2005 s cieľom opätovne oživiť priemyselnú výrobu.



„Veľká výhoda je, že na tento objekt je vydané stavebné povolenie, realizujú sa aj prípravné práce na niektoré časti rekonštrukcie. Na základe toho deklarujeme záujemcom, že sme schopní relatívne veľmi rýchlo pristúpiť k realizácii zmien a úprav, ktoré sú potrebné na to, aby závod mohol fungovať,“ dodal Sitár. Prevádzkovanie areálu by podľa jeho slov malo byť možné realizovať do deviatich až 12 mesiacov v závislosti od náročnosti požiadaviek.