O. Blume: Dohoda o úsporách dosahuje výrobnú kapacitu 2-3 závodov

Frankfurt nad Mohanom 23. decembra (TASR) - Úsporné plány automobilky Volkswagen, ktorých cieľom je posilniť finančnú pozíciu spoločnosti, predstavujú výrobnú kapacitu dvoch až troch závodov. Povedal to cez víkend generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume. Informovala o tom agentúra DPA.



"Úprave výrobnej kapacity sa vyhnúť nedá," povedal Blume pre nedeľník Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Riešenie, ku ktorému sme dospeli a ktoré znamená zníženie produkcie vo viacerých závodoch, predstavuje objem výroby dvoch až troch veľkých podnikov," dodal.



Najväčšia európska automobilka má v Nemecku celkovo 10 závodov. Po týždňoch tvrdých rokovaní o udržaní pracovných miest a budúcich mzdách sa predstavitelia odborovej organizácie IG Metall a vedenie Volkswagenu v piatok (20. 12.) dohodli na podmienkach riešenia zhoršujúcej sa pozície firmy.



Podľa DPA v rámci dohody by sa závody v Nemecku zatvárať nemali, takže rozsiahle prepúšťanie v najbližšom čase nehrozí. V budúcich rokoch však automobilka naďalej plánuje zrušiť 35.000 pracovných pozícií a vyrobiť zhruba o 700.000 áut ročne menej.



Blume dodal, že firma je pripravená na dlhodobé znižovanie nákladov, chce však, aby aj vláda urobila svoju časť roboty. "Nemecko potrebuje nový začiatok. Dostať sa z okraja späť do hlavného prúdu," povedal pre Frankfurter Allgemeine Zeitung s tým, že ekonomike by pomohlo zmiernenie daňovej záťaže, dostupná energia a odstránenie byrokratických prekážok.