O. Blume: Redukcia nákladov automobilky Volkswagen je nevyhnutná

Berlín 3. novembra (TASR) - Plánovaný program redukcie nákladov nemeckej automobilky Volkswagen (VW) je nevyhnutný. Inak sa spoločnosti nepodarí vyriešiť "desaťročia trvajúce štrukturálne problémy". Povedal to v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag šéf VW Oliver Blume. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Slabý dopyt na európskom trhu a výrazne nižšie príjmy z Číny odhalili desiatky rokov trvajúce štrukturálne problémy vo VW," povedal šéf automobilky. Podľa zamestnaneckej rady plánuje Volkswagen zatvoriť v Nemecku minimálne tri závody, prepustiť desaťtisíce zamestnancov a pri zvyšných nemeckých závodoch zredukovať kapacitu.



Vedenie automobilky tento plán zatiaľ nepotvrdilo, v stredu (30. 10.) však požiadalo zamestnancov, aby pristúpili na zníženie platov o 10 %. Uviedlo, že iba tak je možné v najväčšej európskej automobilke zachrániť pracovné miesta a udržať si konkurencieschopnosť.



Šéf spoločnosti dodal, že prevádzkové náklady v Nemecku sú najväčším problémom pre konkurencieschopnosť Volkswagenu. Ako povedal pre Bild am Sonntag, "naše náklady v Nemecku sa musia mohutne zredukovať". Podľa neho neexistuje k plánom znižovania nákladov žiadna alternatíva. Diskutovať sa dá už iba o tom, akým spôsobom túto redukciu zrealizovať.