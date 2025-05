O. Blume: Volkswagen plánuje masívne investície v USA

Berlín 30. mája (TASR) - Volkswagen plánuje ďalšie investície na americkom trhu, uviedol šéf automobilky Oliver Blume, ktorý plánované investície označil za „masívne“. Diskusie o investíciách Volkswagenu v USA sú súčasťou rokovaní predstaviteľov automobilky s americkou vládou. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Doteraz sme mali absolútne férové a konštruktívne diskusie,“ povedal Blume v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung. „Sám som bol vo Washingtone a odvtedy vedieme pravidelný dialóg,“ dodal. Blume, ktorý je zároveň šéfom divízie Volkswagenu Porsche, uviedol, že k detailom sa vyjadrovať nebude, keďže obidve strany sa dohodli, že výsledky vzájomných diskusií zatiaľ zverejňovať nebudú.



Na otázku, čo Blume ponúkol počas rozhovorov s cieľom zmierniť súčasné 25-percentné dovozné clá na automobilky, šéf VW uviedol: „Volkswagen plánuje zvýšiť objem investícií v USA. Máme pripravenú rastovú stratégiu.“



Dodal, že spoločnosť v súčasnosti zamestnáva v USA priamo viac než 20.000 ľudí a nepriamo vyše 55.000. Zároveň poukázal na investíciu vo výške 5,8 miliardy USD (5,14 miliardy eur) do amerického výrobcu elektromobilov Rivian.



„Na tomto chceme stavať, pričom plánujeme ďalšie a výrazné investície,“ uviedol Blume. Tieto investície by mali byť zahrnuté do akýchkoľvek rozhodnutí súvisiacich s clami, dodal šéf Volkswagenu s tým, že dúfa, že Brusel a Washington uzatvoria širšiu dohodu zahrnujúcu všetky priemyselné odvetvia.



(1 EUR = 1,1281 USD)