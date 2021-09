O cenách potravín sa rokovať nebude, plénum neschválilo program

Bratislava 29. septembra (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR nebude v stredu rokovať o cenách potravín. Poslanci neschválili program 44. schôdze, ktorú inicioval opozičný Smer-SD.



Poslanci v návrhu uznesenia upozorňovali na sociálne dosahy a riziká spojené s trendom rastu cien potravín a z toho prameniace dôsledky na život obyvateľov a ohrozenie domácností vrátane ohrozenia slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.



Chceli zároveň požiadať vládu, aby predložila parlamentu správu vrátane vecného a časového harmonogramu o prijatých opatreniach na zamedzenia nežiaduceho cenového vývoja potravín. "Vývoj cien na Slovensku je v poslednom čase veľmi vážny a vláda Slovenskej republiky by mala k tejto problematike zaujať jednoznačný postoj. Doteraz sme od nej nepočuli žiadne konkrétne návrhy, ktoré by zmierňovali tieto trendy," argumentovali v návrhu uznesenia.



Zákonodarcov v stredu čaká ešte mimoriadna schôdza k verejným financiám a tiež schôdza o zdravotníckych témach. Po nich by malo plénum pokračovať v prerušenej rozprave v rámci 43. schôdze parlamentu o raste cien elektriny, plynu a tepla.