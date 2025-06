O cenu Via Bona Slovakia sa tento rok uchádzalo 51 firiem

Bratislava 17. júna (TASR) - Nadácia Pontis v 25. ročníku ocenenia Via Bona Slovakia vyzdvihla výnimočné príklady zodpovedného podnikania. O cenu Via Bona Slovakia sa tento rok uchádzalo 51 veľkých, stredných a malých firiem. Nezávislé hodnotiace komisie zložené z odborníkov a odborníčok z firemného, neziskového i verejného sektora vyberali víťazov spomedzi 21 finalistov v siedmich kategóriách. Informovala o tom Katarína Šodorová, PR manažérka Nadácie Pontis.



„Zodpovedné podnikanie nie je o jednorazových daroch či peknom PR, ktoré prevažuje nad obsahom. Vidíme, že čoraz viac firiem systematicky integruje princípy udržateľnosti, diverzity a podpory komunít do svojho každodenného fungovania. Firmy, ktoré sme ocenili tento rok, ukazujú, že je možné dosahovať biznisové úspechy a zároveň pozitívne meniť svet okolo nás,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.



V hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa víťazom stala spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions za dlhodobé pôsobenie na východnom Slovensku, kde významne prispieva k rozvoju IT ekosystému, zabraňuje odlevu talentov, vzdeláva a prepája know-how firmy so spoločenskými potrebami regiónu.



V kategórii Cena za inkluzívne zamestnávanie si ocenenie odniesol projekt Vlčie sirupy a Uličské pirohy za nasledovaniahodný prístup k zamestnávaniu rómskych žien v regióne s nedostatkom pracovných príležitostí a pozitívny dopad na komunitu aj životy rodín.



Cenu za klimatickú zodpovednosť získala spoločnosť Kaufland, a to za príkladné a dlhodobé uchopenie korporátnej stratégie potvrdenej certifikáciou, ktorú realizuje prostredníctvom lokálnych riešení.



V kategórii Cena za spoločenskú inováciu uspela spoločnosť Lab.cafe za vytváranie príležitostí na rozvoj technických zručností, podporu kreatívneho myslenia mladých ľudí a budovanie aktívnej komunity.



V kategórii Cena za pozitívnu zmenu v komunite zvíťazila spoločnosť Tesco Stores SR za citlivé a dôstojné odtabuizovanie témy menštruačnej chudoby a zlepšenie prístupu k menštruačným potrebám.



V kategórii Cena za zodpovednú kampaň si historicky prvé ocenenie odniesla spoločnosť Orange za citlivú reflexiu pálčivej témy kyberšikany prostredníctvom kampane Influendcérky, ktorá je súčasťou dlhodobého úsilia firmy o bezpečnosť v online priestore.



Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala rodinná stavebná spoločnosť Dynamik Holding za transformáciu rodinného biznisu na stavebnú firmu s vysokou pridanou hodnotou postavenú na vysokých etických štandardoch, udržateľnosti a príkladnej starostlivosti o zamestnancov.