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O cenu Via Bona Slovakia tento rok bojovalo 17 finalistov
Nezávislé hodnotiace komisie vyberali víťazov v šiestich
Autor TASR
Bratislava/Žilina 17. júna (TASR) - Nadácia Pontis v 26. ročníku ocenenia Via Bona Slovakia vyzdvihla výnimočné príklady zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotiace komisie vyberali víťazov ceny Via Bona Slovakia spomedzi 17 finalistov v šiestich kategóriách. Ocenenia nadácia odovzdala v utorok (16. 6.) počas slávnostného galavečera v Žiline. TASR o tom informovala PR manažérka Nadácie Pontis Katarína Šodorová.
Aktuálny ročník ukázal, že témy, ako inklúzia, klimatická kríza či spoločenský dialóg k podnikaniu patria. „Firmy hľadajú namiesto jednorazových projektov spôsoby, ako riešiť spoločenské výzvy priamo cez svoje produkty, služby, zamestnávanie alebo obchodný model. Neriešia už, či sa majú venovať spoločenskému dosahu, ale ako ho robiť dôveryhodne, dlhodobo a ako prirodzenú súčasť podnikania,“ poznamenal výkonný riaditeľ nadácie Michal Kišša.
Cenu za inkluzívne zamestnávanie získala spoločnosť Gekkon, ktorá sa venuje predaju a servisu manipulačnej techniky. Ich projekt Druhá šanca cielene integruje ľudí po výkone trestu a so závislosťami do pracovného procesu.
V kategórii zameranej na klimatickú zodpovednosť uspela firma Lindström. Jej slovenská prevádzka dnes funguje na stopercentne obnoviteľnej elektrine a v minulom roku sa jej podarilo zrecyklovať všetok vyradený textil. Ocenenie za pozitívnu zmenu v komunite získala spoločnosť Accenture. Vlani investovala viac ako 5700 expertných hodín do poradenstva a digitálnych riešení pre neziskovky.
Cenu za zodpovednú kampaň si odniesol projekt Slovenskej sporiteľne s názvom Sloboda je vaša, ktorý vznikol ako reakcia na spochybňovanie významu 17. novembra. Nadácia banky podporila výstavbu prvého pamätníka Nežnej revolúcie v Bratislave, banka poskytla svojim zamestnancom deň voľna a iniciovala diskusiu o hodnote slobody aj medzi ďalšími firmami.
V hlavnej kategórii zodpovedná veľká firma získala ocenenie spoločnosť Kaufland za dlhodobo podporu dobrovoľníctva, vysokú úroveň triedenia vyprodukovaného odpadu a otváranie témy zdravia detí a mladých ľudí s dôrazom na prevenciu obezity. Medzi malými a strednými firmami uspela firma IBL Software Engineering, ktorá vyvíja softvér pre meteorologické služby, a to za prepájanie rastu firmy s ekologickou zodpovednosťou a podporou miestnej komunity.
Aktuálny ročník ukázal, že témy, ako inklúzia, klimatická kríza či spoločenský dialóg k podnikaniu patria. „Firmy hľadajú namiesto jednorazových projektov spôsoby, ako riešiť spoločenské výzvy priamo cez svoje produkty, služby, zamestnávanie alebo obchodný model. Neriešia už, či sa majú venovať spoločenskému dosahu, ale ako ho robiť dôveryhodne, dlhodobo a ako prirodzenú súčasť podnikania,“ poznamenal výkonný riaditeľ nadácie Michal Kišša.
Cenu za inkluzívne zamestnávanie získala spoločnosť Gekkon, ktorá sa venuje predaju a servisu manipulačnej techniky. Ich projekt Druhá šanca cielene integruje ľudí po výkone trestu a so závislosťami do pracovného procesu.
V kategórii zameranej na klimatickú zodpovednosť uspela firma Lindström. Jej slovenská prevádzka dnes funguje na stopercentne obnoviteľnej elektrine a v minulom roku sa jej podarilo zrecyklovať všetok vyradený textil. Ocenenie za pozitívnu zmenu v komunite získala spoločnosť Accenture. Vlani investovala viac ako 5700 expertných hodín do poradenstva a digitálnych riešení pre neziskovky.
Cenu za zodpovednú kampaň si odniesol projekt Slovenskej sporiteľne s názvom Sloboda je vaša, ktorý vznikol ako reakcia na spochybňovanie významu 17. novembra. Nadácia banky podporila výstavbu prvého pamätníka Nežnej revolúcie v Bratislave, banka poskytla svojim zamestnancom deň voľna a iniciovala diskusiu o hodnote slobody aj medzi ďalšími firmami.
V hlavnej kategórii zodpovedná veľká firma získala ocenenie spoločnosť Kaufland za dlhodobo podporu dobrovoľníctva, vysokú úroveň triedenia vyprodukovaného odpadu a otváranie témy zdravia detí a mladých ľudí s dôrazom na prevenciu obezity. Medzi malými a strednými firmami uspela firma IBL Software Engineering, ktorá vyvíja softvér pre meteorologické služby, a to za prepájanie rastu firmy s ekologickou zodpovednosťou a podporou miestnej komunity.