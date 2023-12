O čo sa zaujímajú slovenskí milionári? Toto ukázal prieskum

Bratislava 5. decembra (TASR) – Najzaujímavejšie zhodnotenie majetku očakávajú slovenskí milionári od akcií zahraničných firiem (43 %) a od investícii do korporátnych dlhopisov (25 %). Atraktívne sú pre nich aj investície do súkromného kapitálu (22 %). Naopak, menej milionári veria investíciám do nehnuteľností. Vyplýva to z prieskumu medzi dolárovými milionármi na Slovensku a v Česku J&T Banky Wealth report, ktorý v utorok na tlačovej konferencii prezentovali riaditeľ privátneho bankovníctva J&T Banky Ondrej Segeč a analytik J&T Banky Stanislav Pánis.



Ekonomická situácia sa podľa slovenských milionárov za posledných 12 mesiacov stabilizovala a nepotvrdili sa podľa nich ani obavy z nedostatku a ďalšieho zdražovania energií. Väčšina dolárových milionárov (62 %) v prieskume uviedla, že ich majetok v tomto období narástol. K tomu najviac podľa nich prispeli investície, najmä do akcií a dlhopisov, kľúčový je pre nich aj príjem z podnikania.



"Ich bohatstvo sa vyvíjalo lepšie ako v roku 2022, keďže odznievajú rôzne protivetry, ktoré brzdili ich rast. Odznieva inflačný šok, odznieva energetický šok a zlepšujú sa logistické reťazce. Zároveň vidíme pomerne výrazný odraz akciových trhov a dlhopisových investícií, preto dve tretiny slovenských milionárov povedalo, že za posledných 12 mesiacov zbohatli," uviedol Pánis.



Optimistické sú podľa dolárových milionárov aj ich výhľady do budúcnosti, dve tretiny z oslovených milionárov predpovedajú, že ich majetok narastie. Vo výhľadoch do budúcnosti sa pritom stavajú rezervovane k investíciám do kryptomien, naopak, svoju pozornosť smerujú skôr k investíciám do umelej inteligencie.



Slovenskí dolároví milionári vnímajú aj akútne problémy Slovenska. Kým väčšiu časť slovenskej populácie trápi najmä vysoká inflácia, dolároví milionári za jeden z najpálčivejších problémov označili stav slovenského zdravotníctva a nestabilitu na politickej scéne (po 33 %).



"Za najpálčivejšie problémy Slovenska považujú dolároví milionári stav zdravotníctva, politickú neistotu a absenciu nejakej politickej vízie, ktorá by posunula Slovensko do 21. storočia a ktorá by zlepšila život na Slovensku," priblížil Pánis. Ako dodal, slovenskí dolároví milionári cítia akútnu potrebu reforiem, ktoré by zlepšili konkurencieschopnosť Slovenska a nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií, no zároveň sa obávajú, že sa bude konsolidácia robiť najmä cez zvyšovanie daní.



Milionári na Slovensku sú tiež dlhodobo zástancami myšlienky Európskej únie. Až 96 % z nich sa zhodlo na tom, že prijatie eura bolo pre slovenskú ekonomiku pozitívnym krokom.