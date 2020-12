O dávku v nezamestnanosti sa dá požiadať hneď pri evidencii na úrade

Bratislava 7. decembra (TASR) - Od 1. júla tohto roka sa dá požiadať o dávku v nezamestnanosti hneď pri evidencii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Pripomína to Sociálna poisťovňa (SP) s tým, že druhým spôsobom je požiadanie priamo na jej pobočke.



"SP upozorňuje, že ak si uplatníte nárok na dávku v nezamestnanosti ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nie je potrebné duplicitne podať žiadosť o túto dávku aj v SP," zdôraznil Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou. Údaje v žiadosti totiž úrad práce bezodkladne elektronicky poskytne SP. Kontakt žiadateľa o dávku so SP teda nie je potrebný, výnimkou je len to, ak klient pracoval v zahraničí.



"Pobočka SP je povinná rozhodnúť o nároku na dávku v nezamestnanosti najneskôr do 60 dní odo dňa začatia konania, pričom za deň začatia konania sa považuje ten, keď bola žiadosť o dávku doručená SP, bez ohľadu na to, či ste si nárok uplatnili priamo v SP alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie," zhrnul Škotka s tým, že to znamená, že zákonná lehota pobočky na rozhodnutie o dávke v nezamestnanosti nezačína plynúť od dátumu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. odo dňa ukončenia zamestnania, ale až dňom doručenia žiadosti o túto dávku SP.



"SP ubezpečuje verejnosť, že jej zamestnanci robia všetko preto, aby boli nároky žiadateľov o dávku v nezamestnanosti posúdené a vyplatené čo najskôr, keďže v mimoriadnom čase pandémie klienti často riešia zložité životné situácie," dodal Škotka. V určitých prípadoch však celková lehota rozhodnutia o nároku nezávisí od poisťovne, keďže pre posúdenie nároku sú potrebné aj podklady poistenca od bývalých zamestnávateľov, resp. od príslušnej inštitúcie členského štátu.



Bližšie informácie o dávke v nezamestnanosti sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v záložke Dávka v nezamestnanosti a Dávka v nezamestnanosti a Európska únia.