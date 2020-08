O dočasnú ochranu by firmy mohli požiadať aj v budúcom roku

Bratislava 10. augusta (TASR) – Malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je aj dočasná ochrana pred veriteľmi, sú súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý v pondelok predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Účinné by mohli byť od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazali na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.



„To, čo chceme dať do pripomienkového konanie, je, že chceme vyriešiť dočasnú ochranu pre naozaj poctivých podnikateľov, aby sme im umožnili túto ťažkú situáciu prekonať," povedala Kolíková. Možnosť požiadať o dočasnú ochranu by mali mať malé aj veľké firmy.



Ministerka pripomenula, že súčasne platná právna úprava dočasnej ochrany, ktorú štát zaviedol pre pandémiu ochorenia COVID-19, má obmedzenú platnosť do konca septembra. Aby mohli firmy využiť plánované zmeny a nedostali sa pre dočasnú insolvenciu do problémov, chce ministerstvo nariadením vlády predĺžiť platnosť dočasnej ochrany pre podnikateľov, ktorí o ňu požiadali, až do konca tohto roka.



Dočasnú ochranu pred veriteľmi by podľa navrhovanej legislatívy mali firmy dostať najviac na pol roka. Podmienkou na jej udelenie bude súhlas kľúčových alebo nadpolovičnej väčšiny veriteľov. Následne bude musieť byť reštrukturalizačným poradcom do dvoch mesiacov vypracovaná nezávislá analýza udržateľnosti prevádzky podniku a v lehote maximálne ďalších štyroch mesiacov budú dohodnuté pravidlá refinancovania takéhoto podniku a splátkový kalendár. Firmy, ktoré sa do tejto neformálnej reštrukturalizácie nezapoja, o svoje pohľadávky neprídu. Pohľadávky, ktoré vzniknú počas dočasnej ochrany napríklad na vykrytie prevádzkových nákladov, budú zaradené v prípade konkurzu medzi prioritné.



Predložený návrh zákona zároveň prináša aj nízkonákladový rýchly malý konkurz. Opatrenie je určené pre malé firmy a malých podnikateľov. Predkladaný návrh podstatne zjednodušuje pravidlá na vedenie konkurzu a pri splnení podmienok súd vyhlási malý konkurz na majetok dlžníka do 15 dní od doručenia návrhu. Rovnako sa nastavuje hranica, keď sa konkurz bude považovať za malý alebo veľký. Novú legislatívu ministerstvo spravodlivosti posunulo do medzirezortného pripomienkového konania.



„Uvedomujeme si, že ide o dôležité zmeny a v rámci pripomienkového konania sme maximálne otvorení a pripravení diskutovať so všetkými zainteresovanými za spoločným rokovacím stolom," dodala Kolíková.