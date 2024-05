O dotácie na nabíjačky pre elektromobily možno žiadať do 30. júna

Bratislava 31. mája (TASR) - O príspevok z plánu obnovy na vybudovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá môžu samosprávy a nimi zriadené organizácie na území Slovenska žiadať ešte do 30. júna 2024. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR výzvu vyhlásilo v rámci Komponentu 3: Udržateľná doprava z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celková alokovaná čiastka je vyše 10,2 milióna eur. V piatok o tom informovala hovorkyňa MH SR Mária Pavlusík.



"Ministerstvo hospodárstva chce mestám a obciam pomôcť s rozvojom elektromobility formou kvalitnej nabíjacej infraštruktúry. A práve na to máme určené finančné prostriedky z európskych zdrojov, ktoré dokážu plne pokryť vybudovanie nabíjacích bodov. Preto odporúčam zástupcom samospráv, aby využili možnosť zmodernizovať svoje mesto, či obec a zvýšili aj takýmto spôsobom dostupnosť služieb pre občanov. Ministerstvo hospodárstva SR im bude plne nápomocné," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Samosprávy môžu žiadať o príspevok vo výške 3000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) na zriadenie jedného AC nabíjacieho bodu (11 kW). Uchádzať sa tiež môžu o podporu vo výške 29.000 eur bez DPH na zriadenie jedného DC nabíjacieho bodu (tzv. rýchlonabíjačiek) s výkonom nad 5O kW. "Poskytnuté finančné prostriedky pokrývajú oprávnené náklady pri výstavbe v plnej výške, poskytované sú bez spoluúčasti formou zálohových platieb," priblížilo MH SR.



O finančné prostriedky na vybudovanie verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestách, najmä v mestách a obciach, môžu žiadať obce a mestá nad 7000 obyvateľov, teda aj okresné mestá, vyššie územné celky či nimi zriadené organizácie.



"Ministerstvo hospodárstva SR odporúča komplexné podania žiadosti za jeden oprávnený subjekt - t. j. práve obec, mesto, či VÚC. O podporu však môžu požiadať samostatne napríklad i rôzne úrady, školské či zdravotnícke zariadenia, a to v prípade, že sú v zmysle podmienok výzvy zriadené obcou, mestom, alebo vyšším územným celkom," doplnil rezort s tým, že všetky potrebné informácie k výzve možno nájsť na internetovej stránke MH SR alebo na webe Plánu obnovy a odolnosti SR.