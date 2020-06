O dotáciu na nájomné môžu žiadať aj reštaurácie s predajom cez okienko

Bratislava 25. júna (TASR) – O dotáciu na nájomné môžu žiadať všetci podnikatelia i nepodnikatelia, ktorí mali úradným rozhodnutím povinne zatvorené alebo obmedzené predajné priestory určené spotrebiteľom, žiadateľ však nesmie byť v konkurze. Spadajú do toho napríklad aj reštaurácie s predajom cez okienko. Upozornili na to odborníci z poradenskej firmy Grant Thornton a právnickej kancelárie Taylor Wessing.



„Aj keď reštaurácia bola v prevádzke predajom cez okienko, mala obmedzený prístup verejnosti do priestorov, a tým pádom môže získať dotáciu na nájom,“ uviedli odborníci. Tí tiež poukázali na špecifické prípady, ktoré, za určitých podmienok, majú takisto právo žiadať o dotáciu na nájomné. Sú nimi napríklad e-shopy s kamennou predajňou, a to aj napriek tomu, že ich obraty boli v časoch pandémie vyššie. Stačí, ak majú kamennú predajňu pre konečných spotrebiteľov.



Nárok na podanie žiadosti o dotáciu má napríklad aj prekladateľ či advokát. „Za obdobie medzi 16. a 29. marcom, keď boli z rozhodnutia štátnych orgánov povinne zatvorené všetky prevádzky, by mali mať nárok na dotáciu všetci podnikatelia s nebytovými priestormi, ktoré zostali zatvorené pre konečných spotrebiteľov,“ uviedli odborníci. Rovnako to platí napríklad aj pre agentúru sprostredkovania práce, v prípade, že ide o priestory využívané na stretnutia s klientmi, môžu dostať dotáciu. O dotáciu môžu požiadať aj nájomcovia priestorov na kultúrne účely, teda kiná, galérie či múzeá.



Prenajímateľom odborníci radia, aby si dali pozor na formulovanie podmienok zľavy. Zmluva je podľa nich pre účely dotácie deliteľná na celky. Prenajímateľ tak môže na časť priestorov poskytnúť zľavu a na inú zase nie. To platí aj v prípade, že zatvorená musela byť iba časť prenajímaných priestorov.



Zľava sa však podľa odborníkov nesmie ničím podmieňovať. „Ak by sa cez zľavu prenajímateľ snažil obmedziť právo nájomcu rozložiť splátky na 48 mesiacov, môže ísť o obchádzanie zákona. Ak sa však prenajímateľ s nájomcom následne po prijatí dotácie dohodne, že zvyšnú časť nájomného nájomca splatí skôr ako o 48 mesiacov, je to v poriadku, ale podmienka skoršieho splatenia nesmie podmieňovať poskytnutie zľavy,“ upozorňuje advokát Andrej Leontiev s tým, že splátok nemusí byť povinne 48, môžu to byť aj dve splátky rozložené na 48 mesiacov.



Nájomcom odborníci radia uzavrieť s prenajímateľom dohodu o splátkach čo najskôr, aby sa vyhli sankciám. Ak totiž nájomcovi vznikla pre neplatenie nájmu počas koronakrízy povinnosť platiť úroky z omeškania alebo iné sankcie, legislatíva o dotovaní nájmov túto povinnosť neruší, tvrdia právnici.