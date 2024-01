O dovolenku v Liptove bol na prelome rokov záujem, prevláda spokojnosť

Liptovský Mikuláš 13. januára (TASR) - O dovolenku na Liptove bol na prelome rokov 2023 a 2024 záujem. Zhodnotila to Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Priblížila, že najlepšie sa predávali pobyty v blízkosti lyžiarskych svahov.



"Prevláda všeobecná spokojnosť s obsadenosťou Liptova. Na zjazdovkách sneh bol, aj keď v podhorí sa to stále menilo z dôvodu oteplenia aj dažďa. Počasie prispelo k nárastu návštevnosti vodných parkov," podotkla Šarafínová.



V regióne boli v tomto období najmä Slováci, Poliaci, ale aj návštevníci z Pobaltia. "Nechýbali susedia Česi a Maďari, ale aj Ukrajinci a lyžiari z Veľkej Británie," vymenovala Šarafínová s tým, že mnohí dovolenkári si nechávali nákup pobytov na poslednú chvíľu.



Návštevnosť v Jasnej počas zlatého týždňa prekonala minulý rok. Potvrdil to riaditeľ strediska Jiří Trumpeš. "Podmienky boli vynikajúce, keďže boli otvorene úplne všetky lanovky a takmer všetky zjazdovky. Aj hotely boli až na výnimky vypredané," podotkol.



Veľký záujem bol tiež o pobyty v okolí oboch liptovských vodných parkov. "Časť klientov využívala na kúpanie už dopoludňajšie hodiny, ostatní to mali ako doplnenie programu po lyžovačke popoludní a večer," zhodnotil za vodné parky v Bešeňovej a Liptovskom Mikuláši Róbert Šmitala. Spresnil, že návštevnosť bola v porovnaní s rovnakým obdobím minulej sezóny vyššia takmer o 20 percent.