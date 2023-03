O Drevostavbu roka 2022 sa uchádza 23 stavieb

Zvolen 21. marca (TASR) – Celkom 23 stavieb bolo tento rok nominovaných do súťaže Drevostavba roka 2022. Súťaž už niekoľko rokov organizuje Zväz spracovateľov dreva (ZSD) SR a hotové realizácie nominujú do súťaže členské organizácie sekcie drevostavieb ZSD SR.



"Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovu objavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je," uviedol pri tejto príležitosti predseda sekcie drevostavieb Róbert Lukáč. Podľa neho sa na Slovensku konečne podarilo novelizovať tzv. protipožiarnu normu, takže sa už môžu stavať aj vyššie než len dvojpodlažné objekty.



ZSD SR uviedlo, že na Slovensku sa zvyšuje záujem o výstavbu drevostavieb. "Od roku 2008 do roku 2022 sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z piatich na viac ako desať percent. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva," doplnilo.