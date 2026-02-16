Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Ekonomika

O dva týždne sa začnú predávať nové štátne dlhopisy pre ľudí

.
Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) prichádza do pobočky banky, aby si zakúpil dlhopisy pre ľudí v Bratislave v pondelok 3. marca 2025. Foto: TASR - Dano Veselský

Ministerstvo financií (MF) SR spolu s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) uvedú na trh dva typy štátnych cenných papierov.

Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - O dva týždne, od pondelka 2. marca, si bude môcť verejnosť opäť zakúpiť štátne dlhopisy určené pre bežných ľudí. Ministerstvo financií (MF) SR spolu s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) uvedú na trh dva typy štátnych cenných papierov. Na sociálnej sieti na to upozornil rezort financií.

„Predaj dlhopisov nadväzuje na predchádzajúci vysoký záujem verejnosti o ich kúpu. Štátne dlhopisy budú v predaji od 2. do 20. marca 2026,“ informovalo ministerstvo. Pilotná emisia dlhopisov pre ľudí bola vlani v rovnakom čase, vypredala sa za niekoľko dní.

Aj tento rok budú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a výnosom 3 %.

Oba typy dlhopisov sa dostanú do predaja v rovnakom objeme, a to 200 miliónov eur, s možnosťou navýšenia celkovej sumy o ďalších 100 miliónov eur. Minimálna nominálna hodnota jedného bude 1000 eur,“ doplnil rezort financií.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?