O dva týždne sa začnú predávať nové štátne dlhopisy pre ľudí
Ministerstvo financií (MF) SR spolu s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) uvedú na trh dva typy štátnych cenných papierov.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - O dva týždne, od pondelka 2. marca, si bude môcť verejnosť opäť zakúpiť štátne dlhopisy určené pre bežných ľudí. Ministerstvo financií (MF) SR spolu s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) uvedú na trh dva typy štátnych cenných papierov. Na sociálnej sieti na to upozornil rezort financií.
„Predaj dlhopisov nadväzuje na predchádzajúci vysoký záujem verejnosti o ich kúpu. Štátne dlhopisy budú v predaji od 2. do 20. marca 2026,“ informovalo ministerstvo. Pilotná emisia dlhopisov pre ľudí bola vlani v rovnakom čase, vypredala sa za niekoľko dní.
Aj tento rok budú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a výnosom 3 %.
„Oba typy dlhopisov sa dostanú do predaja v rovnakom objeme, a to 200 miliónov eur, s možnosťou navýšenia celkovej sumy o ďalších 100 miliónov eur. Minimálna nominálna hodnota jedného bude 1000 eur,“ doplnil rezort financií.
