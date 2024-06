O. Hansen: Sektor drahých kovov prechádza obdobím konsolidácie

Bratislava 22. júna (TASR) - Sektor drahých kovov prechádza obdobím konsolidácie. Po silnom raste začiatkom roka dáva táto fáza obchodníkom a investorom čas prispôsobiť sa novým a vyšším úrovniam Najväčšou prekážkou však je, že Čínska ľudová banka po 18 mesiacoch v máji pozastavila svoje nákupy. Uviedol to vedúci komoditnej stratégie Saxo Bank Ole Hansen.



"Čína, ktorá je hlavným ťahúňom rastu zlata od roku 2022, podľa nášho názoru ani zďaleka neskončila s nákupom zlata a veríme, že táto pauza je skôr spôsobená tým, že banka nechce platiť rekordné ceny. Rovnako svoju rolu zohrala aj nedávna pozornosť venovaná čínskym súkromným nákupcom, ktorí sú ďalším významným hnacím motorom dopytu po fyzickom zlate," dodal Hansen.



Okrem silného dopytu zo strany centrálnych bánk a retailových investorov v Číne je podľa neho zrejmé, že podstatnú časť nárastu cien vo februári a marci podporil silný dopyt zo strany správcov investícií, ako sú hedžové fondy. "Tým, že sa zapojili do rally v ranom štádiu, následne neboli nútení predať pozície, keďže súčasná fáza korekcie udržiavala ceny nad úrovňami, ktoré by ich inak prinútili znížiť svoju expozíciu," vysvetlil Hansen.



O zlato a striebro je podľa neho naďalej obmedzený záujem zo strany investorov do ETF fondov, ktorí zostali väčšinou čistými predajcami od roku 2022, keď americká centrálna banka (Fed) začala svoju kampaň agresívneho zvyšovania sadzieb. Dopyt zo strany investorov do ETF pravdepodobne podľa komoditného stratéga zostane utlmený, kým sa neznížia úrokové sadzby.



"V Saxo Bank si naďalej myslíme, že tento rok bude rokom kovov. Rally, ktorej sme boli svedkami v tomto roku s nárastom zlata o 12 % a striebra o 23 %, by však mohla vyústiť do dlhšieho obdobia konsolidácie, počas ktorého sa investori a obchodníci prispôsobia vyšším úrovniam a počas ktorého sa dočkáme objasnenia počtu a načasovania prichádzajúcich znížení úrokových sadzieb v USA," uzavrel komoditný stratég.