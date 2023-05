O investovanie v priemyselnom parku v Lučenci majú záujem 2 investori

Lučenec 16. mája (TASR) - O investovanie v priemyselnom parku Juh v Lučenci prejavili záujem dvaja noví investori. Spoločnosť EV-GP tam chce prevádzkovať výrobu a montáž batériových úložísk a nabíjacích staníc pre elektromobily, firma Enel Holding by zas chcela v Lučenci spustiť výrobu mobilných montovaných drevodomov. Obe spoločnosti by chceli spustiť prevádzky v roku 2025. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Spoločnosť EV-GP, ktorá sa venuje vývoju a výrobe nabíjacích staníc elektromobilov a batériových úložísk, má aktuálne svoje výrobné kapacity plne vyťažené a hľadá preto nové možnosti na rozšírenie výroby. Plánom firmy je zabezpečiť dopyt slovenského trhu i bezproblémový export pre zahraničné trhy. Okrem výstavby a prevádzky závodu chce priniesť aj vytvorenie nových pracovných miest v pridruženej výrobe a subdodávateľských firmách.



"V dopravných a špedičných spoločnostiach pribudne približne päť pracovných miest, v samotnej výrobe okolo 30 pracovných miest, a v inštalačných firmách asi 20 až 30 pracovných miest," doplnil konateľ firmy Július Száraz.



Ďalším investorom, ktorý prejavil záujem o priemyselný park Juh v Lučenci, je spoločnosť Enel Holding zaoberajúca sa výstavbou mobilných modulárnych montovaných domov. "Účelom investičného zámeru je vybudovanie moderného závodu na výrobu a montáž mobilných modulárnych drevodomov. Už v roku 2023 máme výrobné kapacity vyťažené na 100 percent, takže v rámci rozvoja firmy hľadáme nové možnosti na rozšírenie," vysvetlil konateľ spoločnosti Lukáš Novotný.



Enel Holding v súčasnosti v obci Veľké Rovné pri Žiline vyrába ročne približne 70 mobilných domov, v roku 2024 chcú výrobu zdvojnásobiť. Víziou spoločnosti je do roku 2027 vyrábať 500 až 600 domov ročne a zamestnávať približne 250 pracovníkov, ďalších 100 ľudí by podľa firmy mohlo nájsť prácu v subdodávateľských spoločnostiach.



Samospráva záujem investorov víta a s oboma už mala niekoľko pracovných stretnutí. "Pridanou hodnotou okrem vytvorenia nových pracovných miest je aj ekologické zameranie oboch firiem, ktoré dokonca prejavili záujem navzájom spolupracovať," uviedla primátorka Lučeneca Alexandra Pivková.