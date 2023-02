O kompenzácie cien energií prenajatých prevádzok žiada prenajímateľ

Bratislava 27. februára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva nemá možnosť priamo kompenzovať ceny energií pre ambulantných lekárov, ale aj iných subjektov, vykonávajúcich hospodársku činnosť v prenajatých priestoroch. O dotácie na ceny energií však môžu požiadať prenajímatelia a nájomcom ich premietnuť do výšky zálohových faktúr, uviedlo v reakcii na pripomienku zástupcov súkromných lekárov Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Podmienkou, ktorú musia žiadatelia splniť, je - zjednodušene povedané – mať pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a vlastný merač energií – čiže plynomer alebo elektromer," pripomenul rezort hospodárstva. Kompenzácie zo štátneho rozpočtu je tak možné poskytovať len na základe daňového dokladu, ktorým v takomto prípade disponuje majiteľ budovy. "To znamená, že práve on je oprávnený požiadať o kompenzácie a tieto následne zohľadniť v zálohových faktúrach pre svojich nájomcov. Rovnako z uvedeného vyplýva, že nie je možné poskytovať kompenzácie zo štátneho rozpočtu duplicitne – teda vlastníkovi i nájomcovi zároveň," upozornilo MH.



Na to, že mnohí ambulantní poskytovatelia "prepadli" cez predstavenú schému dotácií MH na kompenzáciu zvýšených cien elektriny a plynu poukázala prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková. Varovala, že ak nedôjde k úprave, ambulancie pristúpia k iným kompenzačným mechanizmom na udržanie prevádzky. Podľa šéfa Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha sa pomoc netýka približne 75 percent poskytovateľov.



Drvivá väčšina ambulancií totiž podľa nich poskytuje zdravotnú starostlivosť v prenajatých priestoroch a platia spoločnú platbu za všetky služby. Podľa Paluškovej nie je isté, či prenajímateľ alebo majiteľ budovy o dotáciu požiada, a či ju následne premietne do ceny nájmu.