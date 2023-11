O mimoriadnom príspevku pre dôchodcov budú poslanci rokovať zrýchlene

Bratislava 21. novembra (TASR) - Do konca roka by mali dôchodcovia získať okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili, že vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.



Poslanci si zároveň odsúhlasili, že budú v utorok večer rokovať dlhšie, a to kým neprerokujú novelu zákona o 13. dôchodku v prvom čítaní. Hlasovať by o nej mali až v stredu (22. 11.) potom, ako prerokujú v prvom čítaní aj novelu z dielne rezortu zdravotníctva.



Opoziční poslanci v rozprave k návrhu opakovane upozorňovali, že nie je dôvod na jeho prerokovanie v skrátenom konaní. Vládna koalícia tak podľa nich porušuje zákon.



Mimoriadny príspevok mal byť podľa predloženého návrhu v sume 150 eur pre všetkých poberateľov dôchodku. Strana Hlas-SD už avizovala, že sa táto suma zvýši pozmeňujúcim návrhom na 300 eur.



Súčasná výška 13. dôchodku, odstupňovaná od 50 do 300 eur podľa príjmu dôchodcu, je podľa ministerstva práce neprimeraná a aktuálne je v legislatívnom procese návrh novej právnej úpravy. Cieľom je, aby sa jeho suma od roku 2024 odvíjala od výšky priemerného dôchodku.



"Nakoľko túto právnu úpravu už nie je možné z technických dôvodov zrealizovať v tomto roku, navrhuje sa na preklenutie tohto obdobia vyplatiť dodatočný 13. dôchodok v sume 150 eur pre každého poberateľa dôchodkovej dávky, a to ešte v decembri 2023," priblížil rezort práce.



Účinnosť novely navrhuje dňom jej vyhlásenia.