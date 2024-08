O nastavení daňového bonusu sa ešte len bude rozhodovať

Bratislava 23. augusta (TASR) - Zvyšovanie minimálnej mzdy pomáha ľuďom s najnižšími príjmami a zároveň tlačí na rast miezd ako takých. Prídavok na dieťa vo výške 60 eur sa znižovať nebude. A o nastavení daňového bonusu na budúci rok ministerstvo financií bude ešte len rozhodovať. Uviedlo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii na vyjadrenia bývalého ministra práce a ekonóma Jozefa Mihála na sociálnej sieti o príjmoch rodín s deťmi.



"Naposledy vo svojom statuse Jozef Mihál spôsobom sebe vlastným navodzuje dojem, že zvyšovanie minimálnej mzdy vlastne ľuďom z ich najnižších príjmov ešte niečo zoberie. Samozrejme, že už na prvý pohľad ide o absurditu, lebo logicky so zvýšením hrubej mzdy stúpne aj tá čistá," spresnil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



Mihál si podľa Tomášových slov vybral taký vzorový príklad, aby jeho čísla pôsobili ohromujúco a ukázal, o koľko si rodičia dvoch detí vo veku od 15 do 18 rokov, zarábajúci minimálnu mzdu, v budúcom roku pohoršia.



Exminister Mihál však podľa Tomáša opomenul, že to vôbec nie je o zvyšovaní minimálnej mzdy, ale o nižšom daňovom bonuse, ktorý má začať platiť od januára 2025 a ktorý by v takejto novej podobe ubral z čistých príjmov ako takých. "Bol to však návrh Hegerovej vlády schválený v roku 2022, ktorý daňový bonus síce zvýšil, ale s tým, že od 1. januára 2025 sa opäť automaticky zníži. Čiže išlo len o dočasné opatrenie, ktorého cieľom bolo zase oklamať občanov pred voľbami," podčiarkol minister práce.



Tomáš dodal, že premiérom bol vtedy Eduard Heger, ďalším členom vlády Jaroslav Naď a za inkriminovaný zákon hlasovali aj Juraj Šeliga a Jana Žitňanská. Heger, Naď, Šeliga a Žitňanská sú stranícki kolegovia Mihála v mimoparlamentnej strane Demokrati.



Mihál na sociálnej sieti uviedol, že pri daňovom bonuse na dieťa pôjde od roku 2025 o výrazné zníženie, a to v prípade dieťaťa do 14,99 roka o 40 eur menej na 100 eur a pri dieťati do 17,99 roka pôjde o pokles o 90 eur na 50 eur. Mihál vyzval vládu, aby s tým niečo urobila, inak bude mať väčšina slovenských rodín s nezaopatrenými deťmi nižšie daňové bonusy, a tým aj nižšie čisté príjmy.