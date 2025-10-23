< sekcia Ekonomika
O novele o hazardných hrách sa bude podľa potreby rokovať aj po 20.00h
Rokuje sa o nej v tzv. zrýchlenom režime.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o novele zákona o hazardných hrách diskutovať do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Následne budú o návrhu hlasovať. Zmeny odsúhlasili poslanci na návrh koalície.
Úprava je v druhom čítaní. Poslanci ju tam posunuli vo štvrtok doobeda. Rokuje sa o nej v tzv. zrýchlenom režime.
Novela je z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu. Zmeny podľa neho reagujú na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier. Za cieľ považuje aj umožnenie efektívnejšieho prevádzkovania číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok. Tipos by mohol podľa návrhu za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska.
Finálna podoba novely by sa ešte mohla upraviť. Výbor NR SR pre financie a rozpočet k úprave odobril aj pozmeňujúci návrh.
Úprava je v druhom čítaní. Poslanci ju tam posunuli vo štvrtok doobeda. Rokuje sa o nej v tzv. zrýchlenom režime.
Novela je z dielne ministerstva cestovného ruchu a športu. Zmeny podľa neho reagujú na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier. Za cieľ považuje aj umožnenie efektívnejšieho prevádzkovania číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok. Tipos by mohol podľa návrhu za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska.
Finálna podoba novely by sa ešte mohla upraviť. Výbor NR SR pre financie a rozpočet k úprave odobril aj pozmeňujúci návrh.