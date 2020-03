O odklad splátky musí požiadať banku klient

Bratislava 19. marca (TASR) - Pod zhoršenie finančnej situácie ľudí sa môžu podpísať viaceré udalosti. Napríklad prídu o prácu alebo budú musieť ostať určitý čas doma aj v dôsledku nového koronavírusu. V prípade, že im hrozia problémy so splácaním svojich úverových záväzkov, mali by sa čím skôr obrátiť na svoju banku. Ak potrebuje klient odklad splátky, musí totiž oň požiadať samotnú banku.



Z dôvodu šíriaceho sa nového koronnavírusu slovenská vláda prijala mimoriadne opatrenia, ktoré odporúčajú občanom našej krajiny zostať doma. Dôsledkom však môže byť, že celé rodiny sa niekoľko týždňov nedostanú z miesta svojho bydliska. Mnohí sa preto nie vlastnou vinou ocitli v neľahkej situácii. Je teda len otázkou času, kedy sa táto skutočnosť začne negatívne prejavovať aj na finančnej situácii slovenských rodín. Účty platiť treba a viacerí splácajú aj hypotekárne, spotrebné úvery a iné pôžičky. "Chcem upozorniť na to, že odklad splátky nárokovateľný nie je," priblížila úverová analytička spoločnosti Fincentrum Zuzana Šimonová.



Ľudia by tak mali v prípade finančných problémov okamžite kontaktovať svoju banku. "Ak už teraz vedia, že sa ocitnú v platobnej neschopnosti, je potrebné čo najskôr telefonicky alebo e-mailom osloviť banku, aby sa nedostali do prípadného omeškania so splátkou," radí Šimonová. Každá banka v zmysle platnej legislatívy, ako aj v zmysle všeobecných obchodných podmienok k zmluve o úvere ponúka klientom možnosť odložiť splátku k úveru.



Na základe žiadosti klienta o odklad splátok banka preverí nielen finančnú situáciu klienta, ale aj históriu splácania poskytnutého úveru a disciplínu samotného splácania. Banka bude individuálne posudzovať, či odloží klientovi celú splátku alebo iba jej časť, a tiež stanoví, na aké obdobie. "Počítať treba s tým, že odloženú splátku, nech by bola v akejkoľvek výške, musí klient banke zaplatiť. Pre klienta to znamená, že ďalšie splátky budú neskôr zvýšené o dlžnú sumu," objasňuje analytička.



V tomto náročnom období bude každá banka ku klientom pristupovať s empatiou. Finančné domy navyše intenzívne pracujú aj na technickom riešení, aby klienti mohli požiadať o odklad splátok aj bez osobnej návštevy pobočky a bez poplatku, a tiež aj bez negatívneho záznamu v úverovom registri.