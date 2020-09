O pláne obnovy bude vo štvrtok rokovať výbor pre európske záležitosti

Bratislava 29. septembra (TASR) - O novom vládnom návrhu stanoviska k plánu obnovy sa bude rokovať vo štvrtok (1. 10.) na zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti. Pre TASR to uviedol šéf výboru Tomáš Valášek (Za ľudí). Na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR tak už poslanci nebudú o pláne rokovať.



"Bude zasadnutie k dvom veciam, stanovisko vlády k samitu EÚ a nový vládny návrh stanoviska k plánu obnovy," uviedol pre TASR Valášek.



Dodal, že parlament sa nemusí vyjadrovať k návrhu stanoviska k plánu obnovy, ktorý podal Smer-SD. "Ústavný zákon hovorí jasne, že parlament môže delegovať nové podania podľa tohto ústavného zákona výboru. Výbor schválením nového stanoviska nahradí stanovisko Smeru, pretože môže platiť iba jedno stanovisko k tej istej veci," vysvetlil Valášek.



Plénum minulý týždeň neschválilo program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval Smer-SD. Chcel, aby parlament prijal stanovisko k plánu obnovy. Následne šéf Smeru-SD Robert Fico navrhol, aby NR SR vzala na vedomie článok 2 ústavného zákona o spolupráci parlamentu a vlády v záležitostiach EÚ. Ten podľa neho konštatuje, že ak sa NR SR nevyjadrí k návrhu stanoviska SR do dvoch týždňov, toto stanovisko je pre vládu záväzné. Stanovisko malo v tom prípade podľa jeho slov nadobudnúť záväznosť vo štvrtok.



Jednotlivé členské krajiny majú do 15. októbra predniesť Európskej komisii svoje prvé návrhy národných plánov na diskusiu a definitívny plán obnovy sú krajiny zaviazané predložiť do 30. apríla 2021.