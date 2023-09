O podielové fondy je na Slovensku posledné dva roky nižší záujem

Bratislava 29. septembra (TASR) - O investovanie do podielových fondov je v posledných dvoch rokoch na Slovensku menší záujem. Údaje Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) ukázali, že kým v roku 2021 pribudlo do týchto fondov viac ako 1,5 miliardy eur, tento rok pôjde pravdepodobne o menej než 500 miliónov. Upozornila na to v piatok spoločnosť Brokeria.



"Podľa SASS je priemer čistých prírastkov do fondov za posledných desať rokov približne 640 miliónov eur. V jednotlivých rokoch sú však značné rozdiely. Kým v roku 2021 to bolo viac ako 1,5 miliardy eur, vlani prišlo do fondov už len 540 miliónov," vysvetlil investičný analytik Martin Kalina s tým, že v tomto roku predpokladá ešte menší prírastok investícií.



Zníženie záujmu o podielové fondy v tomto roku môže podľa neho súvisieť s vysokou infláciou a zvýšenými nákladmi domácností, ktorým tak ostáva menej peňazí na tvorbu rezerv.



Dáta SASS taktiež ukázali, že investori v posledných rokoch vkladajú prostriedky viac do akciových fondov. Ich čisté predaje narástli od januára do augusta tohto roku o viac ako 315 miliónov eur.



Optimálne riešenie je podľa Kalinu zriadiť si sporenie do fondov a cez trvalý príkaz investovať pravidelne. "Vtedy klient využíva aj poklesy na trhu vo svoj prospech, keď za rovnakú sumu nakupuje viac podielov. V čase, keď sa trend otočí a trhy začnú rásť, klient zarába viac," vysvetlil.



V prípade portfólia odporúča diverzifikáciu, keď klient investuje do akcií, dlhopisov, prípadne aj realitných fondov. "Vtedy nemusí riešiť, ktorému aktívu sa momentálne darí viac a ktorému menej," doplnil analytik.