Oravský hrad v auguste navštívilo 55 000 ľudí

Oravský Podzámok 3. októbra (TASR) – Oravský hrad v obci Oravský Podzámok navštívilo v auguste toho roka rekordných 55 479 turistov. Podľa riaditeľky správcovského Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava Márie Jagnešákovej je to za posledných desať rokov suverénne najvyššia návštevnosť, ktorú múzeum dosiahlo vo všetkých svojich expozíciách.



"Štatistické ukazovatele zamerané na sledovanie návštevnosti ukázali, že od začiatku roku do konca augusta 2020 navštívilo Oravský hrad 120 549 návštevníkov, čo je o cca 24 percent menej ako v roku 2019 v rovnakom období.



Najvyššia návštevnosť počas roka pripadá na letné mesiace júl a august. V uvedenom období hrad navštívilo 97 440 návštevníkov, čo je zhruba o 1,5 percenta menej ako v rovnakom období roku 2019," priblížila riaditeľka múzea.



Návštevnosť expozícií múzea, medzi ktoré patrí aj Oravský hrad, tento rok ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Výraznú stratu zaznamenali vo všetkých expozíciách – najmä v mesiacoch máj a jún, počas ktorých múzeu chýbali žiaci všetkých stupňov škôl, ale aj dôchodcovia.



„Na znížení straty návštevnosti na Oravskom hrade sa podpísalo aj dočasné uzatvorenie hraníc z dôvodu prevencie proti šíreniu ochorenia COVID-19 a absencia zahraničných klientov. Podobnú situáciu zažívali a zažívajú aj pracujúci v oblasti cestovného ruchu. Pevne veríme, že sa situácia postupom času zlepší a budeme sa musieť s COVID-19 naučiť žiť," povedala Jagnešáková.



Oravský hrad, ktorý postavili na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako orlie hniezdo, je jednou z turistických atrakcií severného Slovenska.



Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.