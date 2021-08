O pomoc môžu žiadať aj výstaviská, vyčlenených je 257 miliónov eur

Bratislava 19. augusta (TASR) - Schéma pomoci pre sektor cestovného ruchu a gastra je určená aj pre výstaviská. Podnikatelia môžu žiadať o finančný príspevok zo schémy pomoci de minimis alebo z veľkej schémy pomoci spätne, od začiatku pandémie nového koronavírusu. Upozornil na to hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf. Celkovo na pomoc cestovnému ruchu vrátane výstavísk vyčlenilo ministerstvo 257 miliónov eur.



Rudolf zdôraznil, že finančnú pomoc môžu získať aj výstaviská, organizácie kongresov či podnikových výstav. Aktuálne ministerstvo eviduje v schéme de minimis 88 žiadostí, pričom schválených bolo 85. "Ďalšie žiadosti evidujeme vo veľkej schéme, kde je limit na žiadateľa milión eur," dodal Rudolf.



"Celkovo sme na pomoc pre cestovný ruch vrátane výstavísk vyčlenili 257 miliónov eur. Ak niekto tvrdí, že štát sa o nich nezaujíma, nie je to pravda," podotkla štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.



O pomoc môžu žiadať podnikatelia z tejto oblasti aj spätne za celé obdobie od začiatku pandémie, čiže v rámci schémy de minimis od 1. apríla vlaňajška do konca mája tohto roku. Vo veľkej schéme je to takisto od apríla minulého roku do konca marca tohto roku.



Rezort vyzdvihol, že pomoc ja adresná, oprávnenými žiadateľmi sú okrem výstavísk, organizácií kongresov a podnikových výstav napríklad aj prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Celý zoznam nájdu záujemcovia na webovej stránke ministerstva.



"Pre doplnenie uvádzame, že na schému pomoci de minimis (limit 200.000 eur na žiadateľa) je vyčlenených 220 miliónov eur a na veľkú schému pomoci (limit jeden milión eur na žiadateľa) je vyčlenených ďalších 37 miliónov eur. Obe schémy pomoci sú určené na krytie fixných nákladov a strát," uzavrel Rudolf.