O post šéfa AMLA súťažia kandidáti z Talianska, Nemecka a Holandska

Brusel 15. októbra (TASR) - Predstavitelia Talianska, Nemecka a Holandska sa podľa utorňajších správ týždenníka Politico ocitli na užšom zozname pre funkciu predsedu úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA), ktorý bude sídliť vo Frankfurte. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rada EÚ (členské štáty) v máji tohto roka prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje nový úrad. Cieľom AMLA bude zlepšiť dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v EÚ a podporiť spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami (FIU). Úrad bude sídliť vo Frankfurte a svoju činnosť začne v polovici roka 2025, plne funkčný bude do roku 2028.



O hosťovanie sídla AMLA sa uchádzalo aj Francúzsko, Španielsko a Írsko, ale neboli úspešné.



AMLA bude v praxi dohliadať na cezhraničné finančné spoločnosti, ktoré sú vystavené vysokému riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, a bude mať právomoc udeľovať pokuty v miliónoch eur.



Do užšieho výberu nominantov na šéfa AMLA sa dostali Talianka Bruna Szegová, Nemec Marcus Pleyer a Jan Reinder De Carpentier z Holandska. Uviedol to týždenník Politico s odvolaním sa na nemenované zdroje z Európskej komisie. Funkcia predsedu AMLA je na štyri roky, s možnosťou jednorazového predĺženia. Ročný nezdanený plat šéfa úradu bude vyše 250.000 eur.



Všetci traja kandidáti absolvovali vstupný pohovor, teraz ich čakajú pohovory za zatvorenými dverami organizované Európskym parlamentom (EP). Kandidát s najvyšším ohodnotením bude musieť absolvovať aj posledný verejný pohovor. Očakáva sa, že vypočutia v EP sa uskutočnia až po tom, čo europoslanci ukončia vypočúvanie kandidátov na eurokomisárov, to znamená najskôr v polovici novembra.



Po výbere kandidáta na šéfa AMLA Európska komisia predstaví jeho nomináciu členským krajinám EÚ, ktoré musia toto rozhodnutie schváliť.



Politico pripomenul, že Szegová pracuje v talianskej centrálnej banke, kde vedie boj proti praniu špinavých peňazí. De Carpentier je podpredsedom Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB), orgánu EÚ zameraného na riešenie kríz v bankách, a predtým šéfoval útvaru boja proti praniu špinavých peňazí v holandskej centrálnej banke. Pleyer ako predstaviteľ nemeckého ministerstva financií v rokoch 2020 - 2022 šéfoval Finančnej akčnej skupine (FATF), celosvetovému orgánu na boj proti praniu špinavých peňazí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)