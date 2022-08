O post predsedu ÚVO majú záujem štyria kandidáti

Bratislava 30. augusta (TASR) - O funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) majú záujem štyria kandidáti. Sú nimi Ľubomír Kubička, Peter Kubovič, Tomáš Lepieš a Helena Polónyi. V utorok o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



ÚV zverejnil zoznam kandidátov na šéfa ÚVO. Na internetovej stránke úradu vlády sú nielen životopisy kandidátov, zdôvodnenie kandidatúry, ale aj projekty, opisujúce víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu.



Doterajší predseda ÚVO Miroslav Hlivák ešte v polovici augusta oznámil, že nebude opätovne kandidovať na post šéfa úradu, a to pre zdravotné dôvody.



"Proces voľby nového predsedu ÚVO je nastavený transparentne, kandidát musí absolvovať verejné vypočutie odbornou komisiou a splniť prísne kritériá na výber. Až následne môže byť odporučený na ďalšie schválenie vládou, resp. Národnou radou SR," priblížil tlačový a informačný odbor ÚV. Cieľom výberového procesu je získať kandidáta, ktorý má najlepšie predpoklady na riadenie úradu a zabezpečovanie jeho nezávislosti.



Verejné vypočutie sa uskutoční najneskôr 23. septembra tohto roka. Možnosť klásť otázky záujemcom bude mať aj verejnosť, a to prostredníctvom online prenosu. O presnom termíne verejného vypočutia plánuje úrad vlády ešte informovať.



ÚVO bol zriadený 1. januára 2000. Je to nezávislý ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého stojí predseda. Toho na návrh vlády volí a odvoláva parlament. Funkčné obdobie predsedu ÚVO je päťročné. Úrad v oblasti verejného obstarávania zastupuje SR navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách Európskej únie a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami.