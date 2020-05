O prácu pastierov nie je na východe Slovenska záujem

Humenné 29. mája (TASR) – Extenzívny spôsob chovu hospodárskych zvierat v posledných rokoch na východe Slovenska zápasí s niekoľkými problémami. Ako pre TASR uviedla riaditeľka Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom Jana Špuntová, dôvodom nie je len sucho, ale i nezáujem o prácu v živočíšnej výrobe.



"Nemá kto pásť, dojiť, o prácu v živočíšnej výrobe nie je záujem," povedala s tým, že práca v maštali nie je zaujímavá ani pre dlhodobo nezamestnaných. "Než by mali tráviť čas so zvieratami, vonku, v akomkoľvek počasí, radšej ostanú doma na sociálnych dávkach," zhodnotila svoje skúsenosti. Ďalším problémom pri tradičnom chove je podľa jej slov i pretrvávajúce sucho. "V predchádzajúcich rokoch sa dobytok vyháňal na pastvu v apríli, teraz, keď je sucho, nie je v tomto období čo pásť. Nárast hmoty je slabý z dôvodu chýbajúcej vlahy od minulého roku. Zrážky v máji to nezachránia a ešte sú aj chladné noci," vysvetlila s tým, že problémom pri pastve je i nedostatok vody, ktorá sa z malých prírodných prameňov vytratila.



Ako však Špuntová ďalej uviedla, prírodné prostredie v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce je pre extenzívny spôsob chovu hospodárskych zvierat, pri ktorom sú od jari do jesene kŕmené zeleným krmivom, pastvou, veľmi vhodné. "Máme tu oproti ostatným oblastiam na Slovensku veľmi málo ornej pôdy, veľké percento z celkovej výmery pôdy tvoria lesy a tiež lúky a pasienky. Aj na ornej pôde je vysoké percento krmovín," objasnila s tým, že pastva je nielen najlacnejším spôsobom, ako zvieratám zabezpečiť potravu a tiež zaobstarať obhospodarovanie pôdy, ale ide tiež o najekologickejšie nakladanie s pôdou.