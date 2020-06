O preplatenie nájmu by mohli požiadať aj právnické osoby

Bratislava 9. júna (TASR) – Právnická osoba, ktorá nie je podnikateľským subjektom, by mohla tiež požiadať o preplatenie nájmu. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu zo spoločnej správy výborov Národnej rady (NR) SR k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Šéf rezortu Richard Sulík (SaS) tejto zmene v úvode štvrtého rokovacieho dňa ôsmej schôdze parlamentu vyjadril podporu.



Sulík v súvislosti s právnou normou skonštatoval, že prevádzky museli byť z nariadenia štátu uzatvorené, čo bolo v tom čase nevyhnutné. Preto je podľa neho veľmi dôležité im pomôcť. "To, čo naozaj nechceme, je zažiť vlnu bankrotov," zdôraznil.



Z výborov vyplynuli dva pozmeňujúce návrhy. Jeden z nich hovorí o tom, že dotáciu by mohla čerpať aj právnická osoba, ktorá nie je podnikateľským subjektom. Ide o prípady, keď je nájomcom priestorov napríklad občianske združenie či nezisková organizácia, ktoré prevádzkujú divadlo, kino, kaviareň ako chránenú dielňu a podobne.



Druhý pozmeňujúci návrh má za cieľ posilniť právnu ochranu nájomcu pred jednostranným zvýšením nájomného zo strany prenajímateľa počas 48-mesačnej doby splácania nájomného. "Prenajímateľovi sa ponecháva právo jednostranne zvýšiť nájomné len v prípade, ak bolo toto právo dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve medzi prenajímateľom a nájomcom spred 1. februára 2020," konštatuje sa v pozmeňujúcom návrhu. Podľa Sulíka sa tak zabráni konať akýsi "akt pomsty".



Plénum by sa malo ďalej v utorok venovať aj ďalším štyrom vládnym novelám, ktoré sú aktuálne v druhom čítaní. Poslanci o nich rokujú v tzv. zrýchlenom režime. Návrhy zákonov sa týkajú napríklad úpravy pracovných zmlúv na dobu určitú, odkladu splátok odvodov pre niektorých prevádzkovateľov hazardných hier či uvoľnenia zákazu predaja osobných ochranných prostriedkov.



Zákonodarcov čaká aj prerušená rozprava k novele zákona upravujúcej spôsob voľby generálneho prokurátora. Do diskusie je ešte päť ústne prihlásených poslancov.



Hlasovať o prerokovaných bodoch sa bude o 11. hodine, následne sa bude hlasovať znova o 17. hodine, rovnako o bodoch, ktoré plénum dovtedy prerokuje.