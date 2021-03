O prevádzke spracovania pneumatík v Handlovej chce investor diskutovať

Handlová 8. marca (TASR) - O plánovej prevádzke spracovania pneumatík v areáli Východnej šachty v Handlovej plánuje investor s verejnosťou diskutovať, stanovisko odborníkov k tejto problematike víta a považuje ho za podnetné. Spoločnosť Hutira Slovakia tak v pondelok reagovala na petíciu občianskej iniciatívy s názvom Za zelenú budúcnosť Východnej šachty.



"Nikdy by sme nezrealizovali žiadny projekt, v ktorom by negatívne vplyvy na životné prostredie prevážili pozitíva. Naším hlavným cieľom je, aby negatívny vplyv na životné prostredie nebol alebo bol úplne minimálny," tvrdí konateľ spoločnosti Ivan Junga s tým, že ekologickosť projektu má zabezpečiť vybraný partner firmy.



Firma správu od organizácie Priatelia Zeme – CEPA podľa neho víta a považuje ju za veľmi podnetnú, rovnako oceňuje prístup Handlovčanov. "Na celý problém s odpadom sa pozeráme z globálneho, ako aj z miestneho hľadiska. Plánujeme iniciovať verejnú diskusiu s občanmi a odborníkmi na túto tému a odpovieme na všetky zmysluplné otázky," ozrejmil konateľ.



Junga zároveň pripomenul, že spoločnosť má platné povolenie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom k projektu nemalo mať námietky mesto ani ďalšie príslušné orgány. Povolenie na projekt podľa neho firma nedostala od Hornonitrianskych baní Prievidza, a to s odkazom na stále prebiehajúcu ťažbu uhlia a jej právo nakladať s chráneným ložiskovým územím, na ktorom má byť umiestnený aj projekt. "Ak sa nám okrem iného podarí získať súhlas od HBP v súvislosti s úpadkom baníctva, potom môžeme začať diskusiu s verejnosťou v rámci prebiehajúceho územného konania. Dovtedy je to, žiaľ, zbytočné," podotkol konateľ.



Plánovaná investícia v podobe vybudovania a prevádzky spracovania pneumatík termálnou depolymerizáciou môže podľa občianskej iniciatívy z baníckeho mesta vážne poškodiť tamojšie životné prostredie. Obyvatelia preto spustili petíciu, ktorou žiadajú, aby mesto a ďalšie zodpovedné orgány projekt nepodporili. Opierajú sa o odborný posudok, podľa ktorého je projekt z hľadiska potreby environmentálne šetrnej recyklácie odpadových pneumatík v SR zbytočný a kontraproduktívny.



Analýzy výstupných produktov pri spracovaní drviny z pneumatík v prípade tejto a podobných technológií podľa odborníkov preukázali v nezanedbateľných koncentráciách prítomnosť látok, ktoré sú prekurzormi vysokotoxických dioxínov.