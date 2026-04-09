< sekcia Ekonomika
O prevádzku leteckej linky Košice - Göteborg neprejavil nikto záujem
Ministerstvo dopravy predpokladalo, že letecké spojenie Košice - Göteborg bez medzipristátia by fungovalo od 25. októbra 2026 do 27. októbra 2029 s možnosťou predĺženia do 26. októbra 2030.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Ani v novej súťaži na prevádzkovanie pravidelnej leteckej linky Košice - Göteborg nikto nepredložil ponuku. Ministerstvo dopravy (MD) SR pre TASR vo štvrtok potvrdilo, že do tendra na uvedenú linku sa neprihlásil žiadny dopravca. „Aktuálne preto analyzujeme možnosti ďalšieho postupu, o ktorom budeme včas informovať,“ uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
O zverejnení novej výzvy na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži na prevádzkovanie pravidelnej leteckej linky medzi Košicami a švédskym Göteborgom informovalo ministerstvo dopravy 21. januára 2026. Vtedy bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené oznámenie o uložení záväzku služby vo verejnom záujme a o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk. Záujemcovia mohli predkladať ponuky do 31. marca. Komplexné súťažné podklady mohol získať len dopravca, ktorý by prejavil záujem a vyžiadal si ich.
Ministerstvo dopravy predpokladalo, že letecké spojenie Košice - Göteborg bez medzipristátia by fungovalo od 25. októbra 2026 do 27. októbra 2029 s možnosťou predĺženia do 26. októbra 2030. Na linke mali fungovať dva spiatočné lety, teda dve rotácie predbežne v pondelok a vo štvrtok alebo v piatok. Kapacita lietadla mala byť najmenej 40 miest na sedenie jedným smerom. Maximálna konečná cena jednosmernej letenky v ekonomickej triede mala byť 120 eur bez podanej batožiny a 135 eur s podanou batožinou pre 75 % leteniek v každom období. Spiatočná letenka mala stáť maximálne 240 eur bez podanej batožiny a 270 eur s podanou batožinou za rovnakých podmienok.
Aj prvé kolo výzvy vlani bolo neúspešné, keďže sa do súťaže neprihlásil žiadny letecký dopravca. K zavedeniu leteckého spojenia medzi Košicami a Göteborgom sa zaviazala bývalá vláda v zmluve s automobilkou Volvo Cars v súvislosti s výstavbou jej závodu pri Košiciach. Volvo má centrálu v Göteborgu.
„V mnohých európskych krajinách si veľké firmy riešia dopravu zamestnancov a manažmentu medzi jednotlivými závodmi vo vlastnej réžii, často prostredníctvom charterových letov. Aj preto je legitímnou otázkou, či by v tomto konkrétnom prípade mal štát zabezpečovať letecké spojenie pre súkromnú spoločnosť formou dotovanej linky v režime verejnej služby,“ vyjadril sa pre TASR Ivan Hajník z odborného portálu Letectvo.
Podľa odborníka bolo vopred otázne, či bude druhé kolo súťaže úspešnejšie. Situácia sa síce čiastočne zmenila, keďže letecký dopravca Wizz Air otvoril v Bratislave vlani v novembri svoju novú základňu pre štyri lietadlá a zároveň rozšíril svoju sieť liniek aj v Košiciach. „Göteborg pritom patrí do siete jeho destinácií a dopravca už prevádzkuje vnútroštátnu linku Bratislava - Košice,“ uviedol Hajník.
Predpokladal, že za určitých okolností mohol vzniknúť model, v ktorom by lietadlo ráno odletelo z Bratislavy do Košíc, následne pokračovalo do Göteborgu, po návrate späť do Košíc a odtiaľ sa vrátilo do Bratislavy. Všetko podľa Hajníka záviselo od konkrétneho nastavenia súťažných podmienok a od toho, či boli pre dopravcov ekonomicky a prevádzkovo atraktívne.
O zverejnení novej výzvy na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži na prevádzkovanie pravidelnej leteckej linky medzi Košicami a švédskym Göteborgom informovalo ministerstvo dopravy 21. januára 2026. Vtedy bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené oznámenie o uložení záväzku služby vo verejnom záujme a o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk. Záujemcovia mohli predkladať ponuky do 31. marca. Komplexné súťažné podklady mohol získať len dopravca, ktorý by prejavil záujem a vyžiadal si ich.
Ministerstvo dopravy predpokladalo, že letecké spojenie Košice - Göteborg bez medzipristátia by fungovalo od 25. októbra 2026 do 27. októbra 2029 s možnosťou predĺženia do 26. októbra 2030. Na linke mali fungovať dva spiatočné lety, teda dve rotácie predbežne v pondelok a vo štvrtok alebo v piatok. Kapacita lietadla mala byť najmenej 40 miest na sedenie jedným smerom. Maximálna konečná cena jednosmernej letenky v ekonomickej triede mala byť 120 eur bez podanej batožiny a 135 eur s podanou batožinou pre 75 % leteniek v každom období. Spiatočná letenka mala stáť maximálne 240 eur bez podanej batožiny a 270 eur s podanou batožinou za rovnakých podmienok.
Aj prvé kolo výzvy vlani bolo neúspešné, keďže sa do súťaže neprihlásil žiadny letecký dopravca. K zavedeniu leteckého spojenia medzi Košicami a Göteborgom sa zaviazala bývalá vláda v zmluve s automobilkou Volvo Cars v súvislosti s výstavbou jej závodu pri Košiciach. Volvo má centrálu v Göteborgu.
„V mnohých európskych krajinách si veľké firmy riešia dopravu zamestnancov a manažmentu medzi jednotlivými závodmi vo vlastnej réžii, často prostredníctvom charterových letov. Aj preto je legitímnou otázkou, či by v tomto konkrétnom prípade mal štát zabezpečovať letecké spojenie pre súkromnú spoločnosť formou dotovanej linky v režime verejnej služby,“ vyjadril sa pre TASR Ivan Hajník z odborného portálu Letectvo.
Podľa odborníka bolo vopred otázne, či bude druhé kolo súťaže úspešnejšie. Situácia sa síce čiastočne zmenila, keďže letecký dopravca Wizz Air otvoril v Bratislave vlani v novembri svoju novú základňu pre štyri lietadlá a zároveň rozšíril svoju sieť liniek aj v Košiciach. „Göteborg pritom patrí do siete jeho destinácií a dopravca už prevádzkuje vnútroštátnu linku Bratislava - Košice,“ uviedol Hajník.
Predpokladal, že za určitých okolností mohol vzniknúť model, v ktorom by lietadlo ráno odletelo z Bratislavy do Košíc, následne pokračovalo do Göteborgu, po návrate späť do Košíc a odtiaľ sa vrátilo do Bratislavy. Všetko podľa Hajníka záviselo od konkrétneho nastavenia súťažných podmienok a od toho, či boli pre dopravcov ekonomicky a prevádzkovo atraktívne.