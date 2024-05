O prevzatie spoločnosti Atos sa usiluje aj český miliardár Křetínský

Paríž 6. mája (TASR) - Francúzska technologická spoločnosť Atos dostala od investorov štyri ponuky na reštrukturalizáciu svojho dlhu a vloženie hotovosti do podniku. Jedna z nich prišla od českého miliardára Daniela Křetínského, ktorý sa spojil s investičným fondom Attestor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zadlžená spoločnosť v pondelok oznámila, že do konca tohto mesiaca rozhodne, ktorú z ponúk príjme. Ďalšie návrhy prišli od konzorcia bánk Atosu a od najväčšieho akcionára firmy, spoločnosti Onepoint. Štvrtú ponuku od americkej investičnej firmy Bain Capital už predstavenstvo spoločnosti zamietlo.



Atos uviedol, že posúdi zostávajúce tri ponuky a zároveň bude rokovať s francúzskym štátom o úplnom prevzatí svojich strategických aktív v oblasti kybernetickej bezpečnosti a superpočítačov.



Skupina, ktorá už niekoľko týždňov rokuje so svojimi bankami o reštrukturalizácii svojho dlhu, minulý týždeň oznámila, že potrebuje 1,1 miliardy eur v hotovosti na financovanie svojho podnikania v tomto a budúcom roku. Spoločnosť upozornila, že akákoľvek reštrukturalizácia dlhu pravdepodobne prinesie radikálne zmeny v jej kapitálovej štruktúre a významnú emisiu nových akcií, ktorá povedie k masívnemu rozriedeniu podielov súčasných akcionárov.



Spoločnosť Atos je významným dodávateľom francúzskej armády a spravodajských služieb. Jej technológie zohrávajú dôležitú úlohu pri obrane pred kybernetickými útokmi a používajú sa napríklad v tankoch Scorpion a stíhačkách Rafale.