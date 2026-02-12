< sekcia Ekonomika
O prípadnom navýšení dotácií bude Poprad rokovať s poslancami
Opozičný klub Poprad na 1. mieste totiž navrhol navýšenie dotácií na šport o 50.000 eur z rezervného fondu.
Autor TASR
Poprad 12. februára (TASR) - O prípadnom navýšení dotácií pre inštitúcie v Poprade bude vedenie mesta ešte diskutovať s poslancami. Na nedávnom rokovaní zastupiteľstva primátor Anton Danko navrhol zmenu v rozpočte v prospech subjektov poberajúcich dotácie za predpokladu, že sa zachová rezervný fond a schválený rozpočet bez zásahov do finančnej stability. Opozičný klub Poprad na 1. mieste totiž navrhol navýšenie dotácií na šport o 50.000 eur z rezervného fondu. Oba návrhy napokon stiahli z rokovania a bude sa o nich ešte diskutovať.
„Je veľmi dôležité nesiahať do rezerv mesta. Rezervný fond má slúžiť na nepredvídateľné situácie a krízové obdobia, nie na financovanie projektov, ktoré nemajú reálnu šancu na realizáciu. Preto je rozumnejšie presunúť prostriedky tam, kde budú mať okamžitý a konkrétny prínos pre obyvateľov,“ uviedol Danko. Preto navrhol finančné prostriedky vo výške 250.000 eur, ktoré boli pôvodne schválené na štúdiu južného obchvatu mesta, presunúť na dotácie do kultúry, športu, športovej infraštruktúry v časti Stráže a do sociálnych služieb.
Investovať štvrť milióna eur do štúdie južného obchvatu považuje primátor za neefektívne. „Mesto nebude mať v budúcnosti desiatky miliónov eur na realizáciu takéhoto projektu, keďže ide o úlohu štátu. Navyše je pravdepodobné, že štát si v prípade realizácie zabezpečí vlastnú projektovú dokumentáciu. Tieto prostriedky je preto zodpovednejšie využiť na podporu kultúry, športu, infraštruktúry a sociálnych služieb a zároveň ochrániť rezervy mesta,“ podotkol.
Predseda poslaneckého klubu Poprad na 1. mieste František Majerský objasnil, že ich návrh na navýšenie dotácií na šport vopred zaslali vedeniu mesta. „Mrzí nás, že vedenie pripravilo vlastný návrh bez odbornej konzultácie s poslancami nášho klubu a zároveň navrhlo zrušiť náš návrh týkajúci sa projektovej dokumentácie na južný obchvat - projekt, ktorý predstavuje dôležitú prípravu do budúcnosti,“ skonštatoval. Návrh primátora pritom videli prvýkrát až priamo na zastupiteľstve.
Poslanci preto požiadali o stiahnutie oboch návrhov a o spoločné rokovanie s vedením. „Sme presvedčení, že takéto zásadné rozhodnutia majú vzniknúť po diskusii a dohode. Chceme podporovať deti, šport a kultúru. Zároveň však nesmieme zabúdať na budúcnosť a na investície, ktoré budú mesto rozvíjať aj v ďalších rokoch,“ skonštatoval Majerský. Klub je pripravený rokovať a hľadať riešenia prospešné pre všetkých obyvateľov. Naďalej však trvá na realizovaní štúdie južného obchvatu mesta. „Chceme rokovať aj so Slovenskou správou ciest. Predmetná štúdia bude okrem iného hovoriť aj o tom, aké budú napojenia na obchvat, a tie budeme musieť vybudovať my,“ uzavrel Majerský.
