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O príspevok na kúpu elektromobilu žiadalo v Nemecku vyše 103.500 ľudí

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Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Vyše 90 % žiadostí sa týkalo plne elektrických áut, zvyšok pripadal na hybridy alebo vozidlá s predlžovačom dojazdu.

Autor TASR
Berlín 5. augusta (TASR) - O príspevok na kúpu elektrického vozidla požiadalo v Nemecku od 19. mája viac ako 103.500 ľudí. Vyše 90 % žiadostí sa týkalo plne elektrických áut, zvyšok pripadal na hybridy alebo vozidlá s predlžovačom dojazdu, oznámil v stredu Spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nemecký vládny program podporuje nákupy a lízing plne elektrických vozidiel, niektorých plug-in hybridov, ako aj elektromobilov s predlžovačom dojazdu. Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od 1. januára 2026. Výška štátneho príspevku závisí od typu vozidla, príjmu a počtu členov domácnosti a môže dosiahnuť až 6000 eur. V programe sú do roku 2029 vyčlenené tri miliardy eur. Z tejto sumy možno podľa vlády podporiť nákupy približne 800.000 vozidiel.
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