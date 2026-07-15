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O prvé kolo výzvy Obnov dom mini+ je mimoriadny záujem
TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy Obnov dom mini+ veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z Modernizačného fondu na obdobie dvoch rokov. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zároveň pripravuje druhé kolo výzvy Obnov dom mini+, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra.
SAŽP začína aktuálne s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom postupne zasielané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur. Žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do konca augusta na adresu SAŽP v listinnej podobe alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk.
„Teší ma mimoriadny záujem slovenských domácností o program Obnov dom mini+. Päťtisíc žiadostí bolo podaných za necelú hodinu, pričom naše informačné systémy aj webové stránky zvládli extrémny nápor bez výpadkov. Je to potvrdenie toho, že parametre výzvy sú nastavené pre ľudí, ktorí môžu využiť dotáciu 11.000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za energie. Rovnako prvýkrát umožňujeme vymeniť aj strešnú krytinu,“ zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Vysoký záujem podľa generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka potvrdzuje, že ľudia boli na spustenie výzvy dobre pripravení. „Významnú úlohu zohrala aj dlhodobá komunikácia podmienok programu zo strany enviroagentúry. Novú výzvu sme verejnosti predstavovali priebežne počas celého legislatívneho procesu, ktorý trval približne trištvrte roka. Žiadatelia tak mali dostatok času oboznámiť sa s podmienkami, pripraviť si potrebné podklady a nadviazať na skúsenosti z predchádzajúcich výziev programu. Aj preto bol štart výzvy mimoriadne dynamický,“ myslí si Moravčík.
SAŽP začína aktuálne s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom postupne zasielané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur. Žiadosti spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť do konca augusta na adresu SAŽP v listinnej podobe alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk.
„Teší ma mimoriadny záujem slovenských domácností o program Obnov dom mini+. Päťtisíc žiadostí bolo podaných za necelú hodinu, pričom naše informačné systémy aj webové stránky zvládli extrémny nápor bez výpadkov. Je to potvrdenie toho, že parametre výzvy sú nastavené pre ľudí, ktorí môžu využiť dotáciu 11.000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za energie. Rovnako prvýkrát umožňujeme vymeniť aj strešnú krytinu,“ zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Vysoký záujem podľa generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka potvrdzuje, že ľudia boli na spustenie výzvy dobre pripravení. „Významnú úlohu zohrala aj dlhodobá komunikácia podmienok programu zo strany enviroagentúry. Novú výzvu sme verejnosti predstavovali priebežne počas celého legislatívneho procesu, ktorý trval približne trištvrte roka. Žiadatelia tak mali dostatok času oboznámiť sa s podmienkami, pripraviť si potrebné podklady a nadviazať na skúsenosti z predchádzajúcich výziev programu. Aj preto bol štart výzvy mimoriadne dynamický,“ myslí si Moravčík.