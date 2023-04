O. Rehn: ECB by mala zotrvať pri reštriktívnej menovej politike

Helsinki 23. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala zatiaľ zotrvať pri reštriktívnej menovej politike, ktorá pomáha tlmiť dopyt. Povedal to cez víkend člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Čo sa týka menovej politiky, dostali sme sa na úroveň, ktorá obmedzuje celkový dopyt a nie je dôvod, aby sme ju predčasne opustili," povedal Rehn, ktorý je zároveň guvernérom fínskej centrálnej banky. Na druhej strane však varoval pred návratom k "šokovej terapii" zo začiatku 80. rokov 20. storočia, keď sa prudko zvýšili úrokové sadzby. Podľa Rehna je možné infláciu zmierňovať aj menej striktným spôsobom než je šoková terapia.



"Cesta k udržateľnému rastu je síce dosť úzka, proaktívnou a vyváženou menovou politikou je ju však možné zvládnuť," povedal Rehn, podľa ktorého bude takto možné dosiahnuť ciele bez zbytočného zaťaženia ekonomiky. Umožňuje to aj fakt, že centrálne banky sú v súčasnosti nezávislé, na rozdiel od konca 70. rokov minulého storočia, keď boli vystavené politickým tlakom.