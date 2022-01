O. Rehn očakáva infláciu v eurozóne v nasledujúcich rokoch okolo 2 %

Helsinki 24. januára (TASR) - Faktory tlačiace infláciu v eurozóne nahor by mali v priebehu roka ustúpiť, povedal guvernér fínskej centrálnej banky Olli Rehn a dodal, že v nasledujúcich dvoch rokoch by sa miera inflácie mala v menovom bloku pohybovať okolo 2 %. To znamená okolo inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB).



V rozhovore pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt Rehn zároveň povedal, že budúce tempo normalizácie súčasnej uvoľnenej menovej politiky ECB bude závisieť od ekonomických údajov. "Osobne si myslím, že ekonomické dáta by mali byť aj naďalej relatívne dobré, napriek tomu, že na ne čiastočne vplýva variant omikron," povedal Rehn. Preto považuje zvýšenie úrokových sadzieb v roku 2023 za logický krok, samozrejme, ak eurozóna nezaznamená nové ekonomické šoky.



Čo sa týka fiškálnych pravidiel Európskej únie, Rehn podporuje výzvy na reformu. To znamená, že Pakt stability a rastu by mal byť realistickejší a flexibilnejší.



"Napríklad súčasný dlhový limit na úrovni 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) je jednoznačne nereálny," povedal Rehn. Poukázal pritom na taliansky dlh, ktorý sa po pandémii odhaduje až na 160 % HDP.