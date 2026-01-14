< sekcia Ekonomika
O. Rehn: Strata nezávislosti Fedu sa odrazí na zrýchlení inflácie
V utorok (13. 1.) šéfovia viacerých centrálnych bánk podporili Powella po tom, ako ho americké ministerstvo spravodlivosti začalo vyšetrovať.
Helsinki 14. januára (TASR) - Akákoľvek strata nezávislosti americkej centrálnej banky (Fed) povedie k zrýchleniu inflácie a nie je vylúčené, že by to mohlo ohroziť finančnú stabilitu. Uviedol to v stredu guvernér fínskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Olli Rehn. Informoval o tom portál írskej televízie RTÉ.
„Ak by sa podarilo podkopať nezávislosť Fedu, mohlo by to viesť k štrukturálnemu zrýchleniu inflácie,“ povedal Rehn v rozhovore pre CNBC. „Takýto krok alebo hrozba, čo sa týka nezávislosti centrálnej banky, môže podkopať dôveryhodnosť finančných trhov. Je preto aj pre americké dlhopisové trhy a finančnú stabilitu dôležité, aby americká centrálna banka ostala nezávislá,“ dodal Rehn, ktorý zároveň vyjadril „plnú podporu“ prezidentovi Fedu Jeromovi Powellovi.
V utorok (13. 1.) šéfovia viacerých centrálnych bánk podporili Powella po tom, ako ho americké ministerstvo spravodlivosti začalo vyšetrovať. Samotný Powell vyšetrovanie označil za nátlak prezidenta Donalda Trumpa na neho za kroky centrálnej banky v oblasti úrokových sadzieb.
Powell koncom minulého týždňa oznámil, že ministerstvo začalo vyšetrovanie jeho vyjadrení pred zákonodarcami a pohrozilo žalobou. Dôvodom je jeho vystúpenie v Senáte v lete minulého roka, v rámci ktorého vypovedal o rozsiahlej rekonštrukcii ústredia Fedu vo Washingtone. Podľa Powella je toto vyšetrovanie iba zámienkou pre Trumpa, ktorý si želá podstatne nižšie úrokové sadzby, na čo však Fed pod vedením Powella odmietol pristúpiť.
Na prípad, ktorý ohrozuje nezávislosť Fedu, reagovali šéfovia centrálnych bánk po celom svete. Vo vyhlásení podpísanom šéfmi Európskej centrálnej banky (ECB), Bank of England (BoE), centrálnej banky Austrálie, Kanady, Brazílie, Dánska, Švédska, Švajčiarska, Južnej Kórey, ako aj šéfom Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) sa uvádza, že „v plnej miere podporujú Federálny rezervný systém a jeho prezidenta Jeroma Powella“.
Obávajú sa, že politické tlaky na Fed môžu viesť k zrýchleniu inflácie a zvýšeniu nestability na svetových finančných trhoch. Keďže USA sú vo svete dominantnou ekonomikou, politický vplyv nad Fedom môže zvýšenú infláciu exportovať do ďalších štátov sveta, čo ich centrálnym bankám sťaží možnosť udržiavať cenovú stabilitu.
