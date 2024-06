O. Rehn: Zníženie úrokových sadzieb podporí ekonomiku eurozóny

Helsinki 7. júna (TASR) - Inflácia sa bude naďalej spomaľovať, pričom najnovšie zníženie úrokových sadzieb by malo podporiť zotavovanie ekonomiky. Uviedol to v reakcii na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rehn, ktorý je guvernérom fínskej centrálnej banky, uviedol, že ECB vyslala vo štvrtok (6. 6.) pozitívnu správu pre ekonomiku. Výrazné inflačné tlaky sa zmiernili a aj redukcia úrokových sadzieb bude predstavovať podporu pre zotavenie tempa rastu. ECB vo štvrtok znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov a prvýkrát za takmer päť rokov pristúpila k uvoľneniu menovej politiky.



Kľúčovú úrokovú sadzbu znížila z rekordnej úrovne 4,5 % na 4,25 % a depozitnú rovnako z rekordu 4 % na 3,75 %. Poukázala najmä na pokrok v oblasti zmierňovania inflácie, aj keď dodala, že boj s ňou ešte úplne vyhratý nie je.



Rehn okrem toho uviedol, že celkový rozsah redukcie úrokových sadzieb v najbližších rokoch by mohol predstavovať jeden až dva percentuálne body. Podmienkou však je, že nedôjde v ekonomike k novým šokom. Zároveň upozornil, že je to iba predpoklad, nie oficiálna prognóza ECB.