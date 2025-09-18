< sekcia Ekonomika
O. Röpke ocenil, že EHSV sa stal viditeľnou a dôležitou inštitúciou EÚ
Autor TASR
Brusel 18. septembra (TASR) - Európsky sociálny a hospodársky výbor (EHSV) v posledných rokoch zvýšil svoj význam ako poradný orgán inštitúcií EÚ. Uviedol to vo štvrtok končiaci predseda EHSV Oliver Röpke v rozhovore pre novinárov z Európskej redakcie (ENR), konzorcia tlačových agentúr, ktorého súčasťou je aj TASR.
Röpke, ktorý v novembri nastupuje do Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v Ženeve, uviedol, že za posledných dva a pol roka sa mu v rámci EHSV podarilo zaviesť zásadné reformy a túto inštitúciu urobil viditeľnejšou a dôležitejšou. Je hrdý, že sa podarilo uskutočniť jeho iniciatívu zapájať do každodennej práce EHSV ľudí z kandidátskych krajín - zo západného Balkánu, Moldavska, Ukrajiny, Gruzínska aj z Turecka.
Potvrdil, že predošlá Európska komisia (EK) mala viac iniciatív v sociálnej oblasti, keď sa napríklad podarilo presadiť smernicu o minimálnej mzde. „Teraz máme iné priority. Musíme riešiť konkurencieschopnosť. EHSV predložil návrhy ako zvýšiť našu konkurencieschopnosť, ako posilniť priemysel. Je opodstatnené zamerať sa na tieto priority, ale nemalo by to ísť na úkor existujúcich sociálnych štandardov. To by bola nesprávna cesta, podkopalo by to dôveryhodnosť Európy medzi pracujúcimi ľuďmi,“ uviedol.
Tvrdí, že posilňovanie konkurencieschopnosti musí ísť ruka v ruke so zachovaním sociálnych istôt a eurokomisia by mala prísť s konkrétnymi návrhmi.
Podobne by podľa neho EK mala konať aj pri stratégii dostupného bývania, kde očakáva jasný právny rámec na európskej úrovni, ktorý by mohli implementovať členské štáty.
„Dostupné bývanie si vyžaduje veľkú angažovanosť v členských štátoch, nielen na európskej úrovni. Náš výbor vždy trval na tom, že bývanie by malo byť kľúčovou prioritou Európskej komisie. Boli sme jednou z prvých inštitúcií, ktoré žiadali vymenovať eurokomisára pre bývanie. Teraz ho máme a očakávame konkrétne návrhy,“ vysvetlil.
Tie návrhy by podľa neho mali prísť aj s novými nástrojmi na financovanie udržateľného bývania. Ochotu pomáhať prejavila Európska investičná banka a možnosti vidí aj v politike súdržnosti, ktorá by sa mala viac zamerať na problematiku bývania.
Na otázku TASR, ako vníma úlohu EHSV pri rokovaniach EÚ o obchodných dohodách s tretími krajinami, Röpke odpovedal, že táto inštitúcia poskytuje jasné odporúčania, pričom hlavnou požiadavkou je transparentnosť a zabezpečenie toho, aby nové obchodné dohody zaručili naše vysoké sociálne a environmentálne štandardy.
„To je nevyhnutné. Druhé posolstvo je, že potrebujeme tieto dohody v čase, keď partneri ako USA, už nie sú spoľahliví. Potrebujeme ďalších spoľahlivých partnerov vo svete,“ povedal s odkazom na dohody EÚ s Mercosur, Mexikom či rokovania s Indiou, Indonéziou a ďalšími štátmi.
V tejto súvislosti vníma EHSV ako mediátora medzi skeptickým Európskym parlamentom, členskými štátmi a eurokomisiou. „Toto je jedna z našich úloh. Máme domáce poradné skupiny a tieto skupiny radia obom stranám aj v otázkach, ako implementovať obchodnú dohodu, pôsobia ako strážny pes. Je to dôležitá úloha nášho výboru a ukazuje, že skutočne zohrávame úlohu sprostredkovateľa medzi tvorcami politík a občianskou spoločnosťou,“ povedal Röpke.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
