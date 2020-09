O samozber jabĺk je v Ostraticiach záujem, úroda je nižšia ako vlani

Ostratice 18. septembra (TASR) - Nižšiu úrodu ako vlani, pod ktorú sa podpísali i mrazy, zaznamenal ostratický pestovateľ ovocia. Vo svojom sade v Ostraticiach (okres Partizánske) začala spoločnosť pred niekoľkými dňami so samozberom jabĺk, aktivitou vykrývajú i nedostatok pracovníkov pre zber ovocia v dôsledku koronakrízy.







"Tento rok sa začal samozber trochu s oneskorením, pretože chladnejšie počasie spôsobilo pomalšie dozrievanie jabĺk. Začali sme 2. septembra odrodou Gala. Po Gale nám pribudol Golden, ktorý sa oberá v súčasnosti. Od soboty (19. 9.) začína Jonagold, a potom nám pribudnú odrody Topas, Idared, Pinova a Fuji," načrtol pre TASR Samuel Šebo zo spoločnosti Fructop.



Samozber podľa neho spravidla trvá od začiatku septembra do konca októbra, ale zo skúseností z minulých rokov firma vie, že ľudia budú chodiť určite do polovice novembra. "Úroda je o čosi menšia ako vlani, avšak pre samozber to pravdepodobne bude stačiť. Časť jabĺk budeme predávať," priblížil. Šebo ďalej spresnil, že pod nižšiu úrodu sa určite podpísali mrazy. "Napríklad o odrodu Topas je tento rok rekordný záujem, avšak zároveň táto zmrzla na 90 percent. Znamená to, že jej bude menej a samozber tejto odrody bude kratší ako minulý rok," ozrejmil.



Pandémia nového koronavírusu sa dotkla i samozberu, o ktorý však majú ľudia podľa Šeba veľký záujem. V sadoch sa dodržujú hygienické opatrenia v podobe dezinfekcie na vstupe, dodržiavania odstupu pri pokladnici či nosenia rúšok.



"Prvá vlna nás v zásade veľmi nezasiahla, keďže sme nerobili zberové práce. Predajne boli otvorené. Samozrejme, na predajne sme museli zabezpečiť merače teploty, rúška, dezinfekciu. Museli sme sa zosúladiť s vtedy platnými opatreniami," spomenul Šebo s tým, že firma organizovala i tradičný samozber jahôd.



Koronakríza sa sčasti dotkla i sezónnych pracovníkov zo zahraničia. "S týmto je trochu problém. Máme však svojich stálych zamestnancov, ktorí pre nás pracujú už roky. Takže sa výpadok snažíme vykryť nimi. Tento rok sa trochu spoliehame i na samozber, že časť jabĺk si pozbierajú sami ľudia a budeme potrebovať menej sezónnych pracovníkov," dodal Šebo.



Ostratická spoločnosť pestuje jablká momentálne na ploche 41 hektárov.