O. Scholz chce rýchlo ukončiť závislosť Nemecka od ruskej energie

Berlín 23. marca (TASR) - Nemecko pokračuje v hľadaní alternatívnych dodávateľov ropy, plynu a uhlia namiesto Ruska. Pripravuje ďalšiu pomoc pre spotrebiteľov a podniky, ktoré zápasia s vyššími cenami energií. Uviedol to v stredu kancelár Olaf Scholz v prejave v dolnej komore parlamentu.



Vojna proti Ukrajine odhalila veľkú závislosť Nemecka od dovozu energií z Ruska, ktoré sa podieľa približne 50 % na dodávkach plynu a uhlia a asi tretinou na dovoze ropy. Nemecku komplikuje situáciu aj fakt, že je v procese ukončovania jadrovej aj uhoľnej energie a zároveň sa pokúša urýchliť rozširovanie obnoviteľných zdrojov elektriny, ako sú vietor a slnko.



"V uplynulých desaťročiach sa naša závislosť od ropy, uhlia a plynu z Ruska zvyšovala," povedal Scholz a zdôraznil, že vláda chce ukončiť túto závislosť čo najskôr.



V rozsiahlom prejave v rámci diskusie o rozpočte na rok 2022 Scholz uviedol, že vládna koalícia je blízko k finalizácii druhého balíka opatrení na zmiernenie bremena pre domácnosti v súvislosti so stúpajúcimi nákladmi na energiu.



Tri strany vládnej koalície - Scholzovi sociálni demokrati, Zelení a slobodní demokrati, sa neskôr v stredu stretnú, aby sa dohodli. "V najbližších dňoch výrazne zvýšime náš prvý balík v hodnote 15 miliárd eur o ďalšie opatrenia," povedal Scholz zákonodarcom.



Dotácia na vykurovanie pre najzraniteľnejšie domácnosti na sociálnych dávkach a pre študentov sa zdvojnásobí a pomoc bude dostupná aj ľuďom a firmám odkázaným na presuny autom, povedal. Scholz tiež naznačil, že bolesť, ktorú Rusko zažíva v dôsledku sankcií za jeho inváziu na Ukrajinu, sa bude len zvyšovať.



O nových sankciách sa bude tento týždeň diskutovať na stretnutiach na vysokej úrovni v Bruseli vrátane samitu Európskej únie a stretnutia lídrov G7 (skupiny siedmich najbohatších krajín), na ktorých sa zúčastní aj prezident USA Joe Biden.



"Vidíme, že sankcie fungujú," povedal Scholz poslancom v Berlíne. "Ale to je len začiatok, väčšina z najtvrdších účinkov sa prejaví v nasledujúcich týždňoch. A sankcie neustále sprísňujeme."



TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.