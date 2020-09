O. Scholz: Ekonomika sa zotavuje rýchlejšie, než sa čakalo

Berlín 13. septembra (TASR) - Ekonomika Európskej únie sa zotavuje rýchlejšie, než mnohí očakávali na začiatku pandémie nového koronavírusu. Povedal to cez víkend nemecký minister financií Olaf Scholz.



Ako uviedol, pandémia síce pokračuje, ekonomické ukazovatele však signalizujú, že ekonomika sa nevyvíja tak zle, ako sa politici obávali. "Pandémia za nami ešte nie je. Na druhej strane, podľa ekonomických ukazovateľov sa ekonomika zotavuje omnoho rýchlejšie, než sme predpokladali," povedal Scholz v sobotu (12. 9.) po skončení schôdzky ministrov financií Európskej únie v Berlíne.



To sa podľa neho týka ako celej Európskej únie, tak aj jednotlivých členských štátov. Zároveň však dodal, že napriek lepšiemu vývoju, než sa predpokladalo, by vlády mali naďalej pokračovať v podpore firiem a spotrebiteľov.