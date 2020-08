Scholz: Fond financovaný spoločnými pôžičkami je skôr dlhodobým krokom

Berlín 24. augusta (TASR) - Fond obnovy Európskej únie (EÚ) financovaný spoločnými pôžičkami je skôr dlhodobým opatrením než krátkodobým riešením krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Vyhlásil to v nedeľu (23. 8.) nemecký minister financií Olaf Scholz. To je v rozpore so stanoviskom kancelárky Angely Merkelovej.



„Fond obnovy je pre Nemecko a pre Európu skutočným krokom vpred," povedal Scholz pre mediálnu skupinu Funke. Minister je zároveň kandidátom Sociálnodemokratickej strany (SPD) na post kancelára vo voľbách v roku 2021.



Kroky spojené s fondom vrátane emisie spoločného dlhu krajín EÚ „predstavujú zásadné zmeny, možno najväčšie od zavedenia jednotnej meny“ na prelome tisícročia, uviedol Scholz.



„Tieto kroky vpred nevyhnutne povedú k diskusii o spoločných zdrojoch EÚ, čo je podmienka zlepšenia fungovania Únie,“ dodal.



Schváleniu dohody o fonde obnovy vo výške 750 miliárd eur na júlovom summite predchádzali dlhé a intenzívne diskusie, keďže viac ako polovica financií z fondu bude použitá na nevratné, priame granty.



Lídri EÚ v júli prvýkrát súhlasili s emisiou spoločného dlhu. Práve Nemecko takéto návrhy dlho odmietlo, až kým pandémia ochorenia COVID-19 nevohnala do hlbokej recesie európske ekonomiky, z ktorých viaceré už desaťročie zápasili s dôsledkami predchádzajúcej finančnej krízy.



Scholz uviedol tiež, že je potrebné reformovať spôsob hlasovania na úrovni EÚ, aby sa uľahčilo prijímanie rozhodnutí. „EÚ musí byť schopná konať kolektívne,“ uviedol. „Z tohto dôvodu musíme mať v zahraničnej a rozpočtovej politike hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, a nie presadzovať jednomyseľnosť.“ Pripomenul, že pri hlasovaní stačí „kvalifikovaná väčšina“, teda 55 % hlasov z krajín, ktoré predstavujú 65 % zo 450 miliónov obyvateľov bloku.