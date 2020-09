O. Scholz: Nemecké banky sú stabilné

Berlín 8. septembra (TASR) - Nemecké banky sú relatívne stabilné a podľa Berlína nie je potrebné posilňovať v nich pozíciu štátu. Povedal to v utorok pre agentúru Bloomberg nemecký minister financií Olaf Scholz.



Pred dvomi mesiacmi nemecká vláda naznačila, že by mohla prevziať podiely vo viacerých strategicky významných spoločnostiach, ktorých pozíciu ohrozuje pandémia nového koronavírusu. V tom čase minister hospodárstva Peter Altmaier povedal, že "sa diskutuje o prípadných niekoľkých desiatkach spoločností". Ako dodal, v týchto firmách je vláda pripravená využiť možnosti, ktoré dáva Fond na stabilizáciu hospodárstva, vrátane prevzatia podielu, ak to bude potrebné.



Altmaier to povedal krátko po tom, ako sa Berlín dohodol s leteckou spoločnosťou Lufthansa na prevzatí podielu v rámci záchranného balíka v hodnote 9 miliárd eur. Ani jedna z bánk sa však do problematickej situácie v dôsledku koronakrízy nedostala, uviedla agentúra Reuters.



Bankový sektor mal problémy počas svetovej finančnej krízy pred vyše desaťročím. V roku 2009 prevzala nemecká vláda 25-percentný podiel v banke Commerzbank, ktorú poškodila finančná kríza a navyše musela znášať náklady spojené s prevzatím Dresdner Bank. Do dnešných dní kontroluje vláda v Commerzbank 15-percentný podiel.