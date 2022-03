O. Scholz: Nemecko bude ďalej platiť za ruský plyn v eurách

Berlín 31. marca (TASR) - Nemecko bude aj naďalej platiť Rusku za plyn v eurách. Povedal to vo štvrtok nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako Scholz uviedol na tlačovej konferencii s rakúskym kolegom Karlom Nehammerom, ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že Nemecko preverilo zmluvy s Ruskom v oblasti dodávok plynu a bude pokračovať v platbách v eurách a občas v dolároch. Zároveň zopakoval, že dúfa, že Nemecku sa podarí odstrihnúť sa od ruských dodávok ropy a uhlia do konca roka, v prípade plynu však tento proces bude trvať dlhšie.



Nemecký kancelár tak potvrdil pozíciu Berlína, ktorý odmietol požiadavku Ruska začať platiť od apríla za dodávky ruského plynu v rubľoch. Putin vo štvrtok informoval, že podpísal dekrét, ktorý stanovuje, že od 1. apríla musia zahraniční odberatelia ruského plynu platiť za dodávky v ruskej mene.



"Ak budú chcieť nakúpiť ruský plyn, budú si musieť otvoriť v ruských bankách účty v rubľoch. Z týchto účtov sa od zajtra budú realizovať platby za dodávky plynu," uviedol Putin. "Ak sa platby nezrealizujú, budeme to považovať za neuhradenie záväzkov, čo so sebou ponesie následky. Nám nikto nedodáva zadarmo a my tiež nemienime robiť charitu. To znamená, že súčasné kontrakty sa ukončia," dodal.



Podľa Nemecka, ako aj Francúzska je však požiadavka na platby v rubľoch neakceptovateľným porušením kontraktov a fakticky "sa rovná vydieraniu". V tejto súvislosti nemecký minister hospodárstva Robert Habeck povedal, že Nemecko je pripravené na všetky možné scenáre, medzi nimi aj na zastavenie dodávok ruského plynu do Európy.



Nesúhlas s platbami v rubľoch dal najavo aj francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že aj Francúzsko požiadavku Ruska na platby za plyn v ruskej mene odmieta a rovnako je pripravené na zastavenie dodávok. "Nie je vylúčené, že zajtra dôjde k situácii, keď žiadny ruský plyn nepotečie. Je na nás, aby sme sa na to pripravili, a to aj robíme," citovala ministra agentúra AFP.