O. Scholz neočakáva na samite G20 prekážky na ceste ku reforme daní

Berlín 7. júla (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz v stredu vyhlásil, že na stretnutí s kolegami zo skupiny G20 v Benátkach tento víkend neočakáva prekážky na ceste k plánovanej globálnej daňovej reforme.



„Všetko teraz pôjde veľmi rýchlo,“ uviedol Scholz, ktorý je kandidátom sociálnych demokratov na post kancelára v nemeckých parlamentných voľbách v septembri. „Cieľ je veľmi ambiciózny: chceme mať už všetko pripravené, aby sa to v roku 2023 stalo medzinárodnou praxou,“ dodal.



Minulý týždeň dosiahlo 130 krajín, ktoré sa podieľajú viac ako 90 % na globálnom hrubom domácom produkte (HDP), najväčšie zmeny v cezhraničnej dani z príjmu právnických osôb za viac ako jednu generáciu. Na parížskom stretnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) schválili totiž predbežnú dohodu o globálnej dani pre nadnárodné spoločnosti vo výške minimálne 15 %.



Neskôr sa k nim pridalo aj Peru, ktoré sa minulý týždeň zdržalo hlasovania pre vnútropolitickú krízu. Osem zo 139 štátov, ktoré sa zúčastnili na rokovaní o globálnych daniach v rámci OECD, dohodu nepodpísalo: Barbados, Estónsko, Írsko, Maďarsko, Keňa, Nigéria, Svätý Vincent a Grenadíny a Srí Lanka.



Návrhom by sa teraz mali zaoberať ministri financií skupiny G20 (20 najväčších svetových ekonomík), ktorí by mali dať dohode politickú podporu na stretnutí v piatok a v sobotu (9. a 10. 7.) v Benátkach.



Táto reforma prinesie daňovým rajom, do ktorých niektoré globálne korporácie presunuli svoje zisky, vážne straty. „Hovoríme o množstve dodatočných peňazí pre Európu a pre Nemecko,“ poznamenal Scholz. „Ide skutočne o miliardy,“ dodal bez uvedenia presných čísel.



„Potom bude hlavnou vecou zabezpečiť, aby sme ukončili prax vyhýbania sa daňovým povinnostiam,“ uviedol Scholz a zdôraznil, že sa tak ukončia preteky o čo najnižšiu daň na prilákanie veľkých korporácií.



Tri zo štátov, ktoré dohodu nepodpísali, sú pritom z Európskej únie. „Som presvedčený, že sa nám nakoniec podarí dosiahnuť, aby všetky európske krajiny spoločne schválili tieto pravidlá,“ povedal Scholz.



Nemecký minister financií označil globálnu minimálnu daň za prelom a najväčšiu reformu za uplynulé desaťročia.