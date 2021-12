O. Scholz: Nová nemecká vláda chce krajinu pripraviť na budúcnosť

Berlín 15. decembra (TASR) - Nová nemecká vláda využije nasledujúce štyri roky na to, aby najväčšiu európsku ekonomiku štrukturálne pripravila na budúcnosť a podporila investície do inovácií a infraštruktúry. Vyhlásil to v stredu kancelár Olaf Scholz vo svojom prvom veľkom príhovore v parlamente od prevzatia úradu minulý týždeň.



Podľa jeho slov vláda vytvorí rámec na to, aby väčšina investícií do budúcnosti Nemecka bola súkromná. Rozšíri napríklad úlohu štátnej banky pri podpore začínajúcich firiem, tzv. startupov.



"Odštartujeme dekádu investícií," uviedol Scholz, ktorý stojí na čele bezprecedentnej trojkoalície. Jeho sociálni demokrati sa spojili s ekologickou stranou Zelených a liberálnymi slobodnými demokratmi.



Scholz v stredu v parlamente uviedol tiež, že jeho vláda uľahčí pracovníkom zo zahraničia príchod do Nemecka a integráciu. A bude bojovať proti pravicovému extrémizmu, ktorý je najväčšou hrozbou pre demokraciu v krajine.



Nová vláda plánuje uľahčiť prisťahovalcom získanie nemeckej národnosti a viacnásobnej národnosti.



Nemecku chýba kvalifikovaná pracovná sila. Detlef Scheele, šéf Spolkového úradu práce (BA), koncom augusta upozornil, že vzhľadom na demografický vývoj sa počet potenciálnych pracovníkov v produktívnom veku len v tomto roku zníži zhruba o 150.000. Scheele pritom označil nedostatok pracovnej sily za kľúčový problém, ktorý bude musieť po septembrových parlamentných voľbách riešiť nová vláda. Podľa neho Nemecko potrebuje približne 400.000 kvalifikovaných imigrantov ročne na vyplnenie medzier na trhu práce.



"Od zdravotnej a sociálnej starostlivosti cez logistiku až po akademikov - kvalifikovaných pracovníkov bude všade nedostatok," povedal pre noviny Süddeutsche Zeitung.