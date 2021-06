O. Scholz odmieta ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku

Berlín 8. júna (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz v utorok vyhlásil, že návrh ekonomických poradcov na ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku je nesprávny. Dodal, že občania sa môžu spoľahnúť na to, že jeho sociálni demokrati zabránia takýmto krokom po septembrových federálnych voľbách.



Návrh na zvýšenie dôchodkového veku o ďalší rok na 68 rokov je založený na nesprávnych predpokladoch a nesprávnych výpočtoch, uviedol Scholz na hospodárskej konferencii svojej stredoľavej strany SPD. „O takomto opatrení nebudeme ani diskutovať,“ dodal Scholz.



Vek odchodu do dôchodku v Nemecku sa v súčasnosti postupne zvyšuje a do roku 2029 stúpne na 67 rokov zo 65 rokov.